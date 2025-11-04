삼성물산, 카타르서 1.9조원대 공사 수주
삼성물산 건설부문은 카타르에너지 LNG가 발주한 탄소 압축·이송설비 건설 공사를 수주했다고 3일 밝혔다. 설계 조달 시공(EPC) 금액만 1조9100억원 규모다. 준공은 2030년 예정이다.
카타르 수도 도하 북쪽 80㎞ 지점의 라스라판 산업단지에 있는 LNG 액화플랜트에서 나오는 이산화탄소를 압축·이송하는 시설이다. 연간 410만t의 이산화탄소를 압축하고 수분을 제거해 20㎞ 연장 지중배관을 통해 폐가스전의 지하 공간으로 이송, 영구격리 하는 역할을 담당하게 된다. 이산화탄소를 압축하는 기술 외에도 안전한 이송을 위해 압력·온도조절 등 고도의 기술이 필요하다.
삼성물산은 원활한 사업 수행을 위해 기존 카타르 LNG 프로젝트 경험 인력을 활용하고 현지에서 검증된 협력업체와 협업할 예정이다. 이를 계기로 신재생에너지뿐만 아니라, 탄소 압축·이송 분야로 사업을 확대해 지속가능한 에너지 전환에 리더십을 강화한다는 계획이다.
