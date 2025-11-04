기대여명 6개월… 카티 치료만 기다리기엔 시간이 없다

[And 건강] 악성 혈액암 환자들 벼랑 끝 삶

여러 선행 치료에 반응이 없거나 재발한 ‘미만성 거대 B세포 림프종’ 환자들은 치료 시기를 놓치면 기대여명이 6개월에 불과하다. 이들에겐 ‘즉시 투여’가 가능한 이중항체 신약이 새로운 대안이 될 수 있어 신속한 급여화가 필요하다는 목소리가 나온다. 클립아트코리아

면역세포 치료제 카티만 건보 적용

시설 운영 의료기관 10여곳 불과

환자들 최대 45일 대기하는 실정

즉시 투입 가능한 이중항체 신약

의사들, 신속한 급여화 정책 요구



여러 차례 치료 실패 환자들의 선택지



카티 치료 ‘미충족 수요’ 채울 수 있어

