美상무 “반도체는 합의 아냐”… 대통령실은 일축

미국 도널드 트럼프 행정부의 통상무역 정책을 총괄하는 하워드 러트닉(사진) 상무장관이 한·미 무역 합의에서 반도체 관세나 시장개방과 관련해 우리 정부 발표와 다른 내용을 주장했다.
러트닉 장관은 30일 엑스에 전날 경북 경주에서 성사된 무역 합의 내용을 소개하면서 “한국은 완전한 시장개방에 합의했다. 100%!”라고 적었다. 시장개방 분야를 설명하지 않고 ‘100%’라는 숫자를 부각한 러트닉의 주장은 협상 성과를 자국민에게 과장된 표현으로 홍보하기 위한 정치적 수사일 가능성이 있다. 지난 7월 한·미 양국이 원칙적인 수준에서 무역 합의를 이뤘을 때도 미국 측은 “한국이 쌀과 자동차 등에 대한 역사적 개방을 약속했다”고 주장했지만, 우리 정부는 “쌀 시장 추가 개방은 전혀 논의된 사실이 없다”고 반박한 바 있다.
러트닉은 또 엑스에서 자동차 등 한국산 수입품에 대한 관세율을 15%로 적용한다고 설명하면서 “반도체 관세는 이번 합의의 일부가 아니다”고 밝혔다. 이는 “대만보다 불리하지 않은 수준의 반도체 관세를 적용받기로 했다”는 김용범 대통령실 정책실장의 전날 발표와 배치된다.
일각에서는 미국과 대만 간 무역 협상이 체결되지 않은 상황에서 한국이 약속받은 ‘대만보다 불리하지 않은 수준의 관세율’도 불명확하다는 지적이 나온다. 미국은 반도체 임시관세율 20%를 적용 중인 대만과 무역 협상을 완료하면 한국과도 세부 조율에 나설 가능성이 있다. 대만 시장조사업체 트렌드포스는 “삼성전자와 SK하이닉스의 대미 반도체 수출 불확실성을 완화할 것으로 예상됐던 합의를 러트닉이 뒤집었다”며 “한국은 미국의 다음 행동에 영향을 받을 것”이라고 관측했다.
대통령실은 러트닉 발언을 즉각 일축했다. 김남준 대통령실 대변인은 이날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 국제미디어센터 브리핑에서 “한·미 양국은 반도체 관세를 대만에 비해 불리하지 않게 적용하기로 합의했다”며 “반도체 분야에서 경쟁국인 대만과 동등한 입지를 확보해 불확실성을 제거한 협상 결과”라고 밝혔다. 그러면서 “발표 내용은 양측의 합의를 바탕으로 한 것”이라며 “관련 문서를 마무리 검토 중”이라고 설명했다. 그는 러트닉의 ‘100% 시장 개방’ 발언과 관련해 “한국 시장은 이미 모든 미국산 상품에 대해 개방돼 있다”며 “이번 합의를 통해 추가로 변경되는 사항은 없다”고 강조했다.
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 이날 국회 기획재정위원회 종합감사에서 시장 개방에 대해 “전혀 그렇지 않다”며 “러트닉 장관이 ‘(한국 시장은) 이미 한·미 자유무역협정(FTA) 체결 당시 99% 정도 개방됐다’는 취지로 언급한 것으로 안다”고 말했다. 구 부총리는 미국과 통화스와프 없이 현금 투자액을 연간 200억 달러 한도로 합의한 데 대해 “국익에 훨씬 유리하다”고 밝혔다.
김철오 기자, 경주=이동환 기자 세종=이누리 기자 kcopd@kmib.co.kr
