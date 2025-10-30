쓱데이·홈플런·땡큐절… 불붙은 11월 ‘쇼핑 전쟁’
체감 물가 낮추기 경쟁 본격화
대형마트 3사가 30일부터 ‘11월 쇼핑 대전’에 돌입한다. 이마트·홈플러스·롯데마트는 신선식품과 생필품 등을 중심으로 대규모 할인 행사를 벌이며 연말 소비자 잡기에 나선다.
이마트는 트레이더스, 에브리데이와 함께 30일부터 다음 달 2일까지 ‘쓱데이’ 행사를 연다고 29일 밝혔다. 국내산 삼겹살과 목심을 신세계포인트 적립 시 반값에 판매하고, 품절 시 동일 가격 쿠폰을 제공하는 ‘품절 제로 보장제도’를 운영한다. 계란도 5000원대에 판매되며 품절될 경우 마찬가지로 쿠폰이 지급된다.
다음 달 1~2일에는 행사 카드로 결제 시 한우를 최대 50% 할인 판매한다. 러시아산 킹크랩은 100g당 5880원이다. 글렌알라키 15년 익스클루시브 위스키와 쿠쿠 음식물 처리기 등 ‘쓱데이 시그니처 상품’은 초특가에 한정 판매된다. 이번 쓱데이는 신세계그룹 18개 계열사가 참여한다.
홈플러스와 롯데마트는 다음 달 12일까지 각각 ‘블랙 홈플런’과 ‘땡큐절’을 전개한다. 홈플러스는 마트·온라인·익스프레스·몰 등 전 채널이 총출동한다. 한우, 삼겹살, 과일, 생굴 등 제철 식재료와 수능·빼빼로데이 상품, 생활용품 등을 최대 80% 할인된 가격에 판매한다.
롯데마트는 첫 주에 한우를 행사 카드 결제 시 반값에 제공한다. 전복, 계란, 단감도 특가에 선보인다. 오는 31일부터 다음 달 2일까지는 러시아산 레드 킹크랩을 100g당 5995원에, 오는 1일 하루는 봉지라면과 생수에 2+1 혜택을 적용한다. 유통업계 관계자는 “국내외 경기 침체와 고물가 상황 속 이번 대형 할인전은 실질적인 장바구니 체감 물가를 낮추는 계기가 될 것”이라고 말했다.
