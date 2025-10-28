소비 늘고 수출도 선방… 올해 성장률 1% 넘길듯

3분기 GDP 1.2% 성장… 회복세 뚜렷

재정 마중물 역할, 민간이 성장 주도

정부, 온전한 첫 경제성적표에 고무

계속해서 내리던 전망치 상향 시사

연합뉴스

3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 예상보다 높은 1.2%를 기록하면서 올해 1%대 성장을 기대할 수 있게 됐다. 정부는 앞서 올해 0.9% 성장을 예상했지만 3분기 뚜렷한 경기 회복세를 확인하면서 전망치 상향 조정을 시사했다.



김재훈 기획재정부 경제정책국장은 28일 브리핑에서 “연간 성장률이 기존 전망보다 높아질 가능성이 커졌다”고 말했다. 정부 반응은 이날 한국은행이 3분기 GDP 성장률(전 분기 대비·속보치)이 1.2%로 집계됐다고 발표한 데 따른 것이다. 기재부는 기자들에게 배포한 ‘최근 경제동향 관련 설명자료’에서 “3분기 성장률은 지난해 1분기 이후 6분기 만에 가장 높은 수준이며, 성장세가 확대되고 있다”고 밝혔다.





정부는 올해 성장률 전망치를 최근 1년간 계속 하향 조정했다. 지난해 하반기 2.2%였던 전망치는 올해 상반기 1.8%, 8월 0.9%로 계속 떨어졌다. 비상계엄 사태에 따른 내수 부진과 미국의 관세 압박 상황과 함께 1분기 역성장(-0.2%) 충격을 반영한 것이다.



기재부는 3분기 성장 배경에 대해 “수출이 선방하고 내수가 성장을 견인했으며 재정이 마중물 역할을 하고 민간이 성장을 주도했다”고 설명했다. 또 성장의 흐름이 ‘반짝형’이 아니라 ‘반등형’이라고 보고 올해 1% 성장 기대감을 감추지 않고 있다. 4분기 성장률이 -0.1~0.3% 수준만 돼도 연간 1.0% 달성이 가능하다는 것이다. 김 국장은 “지난해에는 1분기 초반 재정 조기집행으로 성장률을 끌어올린 뒤 (그것이) 꺼지는 패턴이었다면 올해는 하반기 들어 민간 중심으로 안정적인 회복세를 보이고 있다”고 설명했다.



정부는 특히 새 정부의 ‘온전한 첫 경제 성적표’인 3분기 성장률이 호조세로 나오자 고무된 모습이다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “정부가 1·2차 추가경정예산을 통해 역할을 한 부분이 겹쳐서 나온 성적표”라고 말했다. 올해 초 이후 중단했던 GDP 백브리핑을 이날 재개한 것도 경기 회복에 대한 자신감을 보여주는 대목이다. 김 국장은 “올해 성장률이 1%를 회복하면 내년에는 1.8% 성장으로 잠재성장률 궤도에 복귀할 수 있을 것”이라고 말했다.



정부는 전날 코스피가 사상 처음 4000선을 돌파하는 등 증시 활황도 경기 회복 자신감 중 하나로 제시했다. 기재부는 “앞으로도 시중 자금 흐름이 부동산에서 자본시장 등 생산적 부문으로 전환해 ‘코스피 5000’을 달성하고 ‘코리아 프리미엄 시대’를 열 수 있도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



