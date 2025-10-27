김용민 “이 대통령 재판, 조용하게 효과적으로 해결”
민주 의총서 재판중지법 통과 촉구
“법원 돌변 조심”… 당내에선 신중론
더불어민주당 국회 법제사법위원회 간사인 김용민(사진) 의원이 “당 입장에서 이재명 대통령 재판을 조용하게, 효과적으로 해결해야 한다”며 의원총회에서 ‘재판중지법’ 통과를 촉구한 것으로 알려졌다. 이 대통령이 대선 후보 당시 통과시키려 했던 법안을 5개월만에 다시 꺼내든 것이다. 고강도 사법개혁 탓에 법원이 이 대통령 재판을 재개할 것을 우려한 것이지만 당내에선 신중론이 우세한 것으로 전해졌다.
국민일보 취재를 종합하면 김 의원은 26일 열린 의원총회에서 “국민의힘과 검찰은 검찰개혁을 좌초시키려 하고, 법원은 이 대통령 재판에 대해 유보적으로 대응하고 있다”며 “이 흐름상 법원의 돌변을 조심해야 한다”는 취지로 말했다. 그러면서 법원이 이 대통령 재판을 재개할 가능성을 원천 차단해야 한다는 취지로 주장했다.
김 의원은 지난 5월 2일 대통령에 당선된 피고인에 대하여 재직기간 형사재판 절차를 정지시키는 내용의 형사소송법 개정안(재판중지법)을 발의한 바 있다. 현행 헌법 84조는 ‘대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상 소추(訴追)를 받지 아니한다’고 규정하는데, 소추의 개념에 재판 절차도 포함된다고 해석해야 한다는 취지다.
박찬대 전 원내대표가 이끌던 민주당 전임 원내지도부는 지난 6월 12일 본회의에서 재판중지법을 처리할 것으로 예고했다. 그러나 이 대통령이 대선에서 승리하고, 진행 중이던 재판들이 중지됨에 따라 해당 법안은 새 원내지도부로 넘겨졌다. 김병기 원내대표 취임 후 재판중지법은 이른바 ‘3대 개혁(검찰·사법·언론 개혁)’ 의제에 밀려 주요 안건에서 배제돼 왔다.
그러나 법사위 국정감사를 진행하던 김 의원이 다시 재판중지법의 필요성을 주장한 것이다. 수도권의 한 재선 의원은 “조희대 대법원장이 어떻게 할 지 모르다 보니 대통령 재판에 대한 리스크를 해소해야 한다는 분위기가 있다”고 말했다.
그러나 재판중지법의 통과 필요성을 두곤 당내에서 신중론이 제기된다. 율사 출신 한 의원은 국민일보 통화에서 “김 의원은 이 대통령 재판이 속개 될 가능성이 있다고 본 것 같은데, 그에 동의하는 사람이 얼마나 될지는 잘 모르겠다”고 말했다. 원내지도부 출신의 한 의원은 “내년 지방선거에 임박해서 정쟁적인 법안이 논의되는 것보단 정리할 건 다 정리해놓고 선거 준비를 쭉 하는게 낫겠다는 생각인 것 같다”고 전했다. 김 의원은 국민일보의 문의에 답하지 않았다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사