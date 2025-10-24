코스피 4000 눈앞… 삼성전자 + SK하이닉스 시총 첫 1000조 돌파
코스피 3941 마감… 또 사상 최고치
코스피 지수가 전날 건드렸던 3900선을 지나 3940을 넘어서면서 역사적인 ‘4000피’ 도달을 목전에 뒀다. 한국 증시의 ‘대장주’ 역할인 삼성전자와 SK하이닉스는 나란히 사상 최고 종가를 경신해 합산 시가 총액이 처음으로 1000조원을 돌파했다.
24일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 96.03포인트(2.5%) 오른 3941.59로 거래를 마쳤다. 전날 장중 3900선을 넘겼다가 3845.56까지 떨어져 7거래일 만에 하락세로 전환했던 코스피는 개장부터 47.67포인트 오른 3893.23으로 출발해 순식간에 3900선 위로 올라섰다. 장중 한때는 직전 거래일보다 105.51포인트(2.74%) 오른 3951.07까지 도달했다.
외인과 기관의 매수 행렬이 상승장을 견인했다. 이날 유가증권시장에서는 기관이 1조4050억원, 외국인이 5908억원을 각각 순매수했다. 반면 개인은 2조58억원을 순매도하면서 잠시 숨을 고르는 모습을 보였다.
종목별로는 특히 반도체 분야 대형주의 상승세가 두드러졌다. 삼성전자는 전장보다 2300원(2.38%) 오른 9만8800원으로 거래를 마쳐 ‘10만 전자’ 고지에 근접했다. SK하이닉스도 3만1500원(6.58%) 오른 51만원으로 장을 마감해 처음으로 종가가 ‘50만 닉스’를 넘겼다. LG에너지솔루션(9.94%)·삼성SDI(13.57%) 등 대표 2차전지주 역시 가파른 오름세를 보였다.
이 과정에서 양대 ‘대장주’의 합산 시가 총액은 사상 최초로 1000조원을 돌파했다. 이날 종가 기준 삼성전자와 삼성전자 우선주의 시총은 각각 584조8602억원, 63조5644억원이었다. 여기에 SK하이닉스 시총 371조2812억원을 합친 액수는 1019조7058억원에 달한다.
간밤 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 확정한 도널드 트럼프 미국 대통령의 행보가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 인텔이 호실적을 발표한 점도 반도체와 기술주 강세에 일조했다는 평가다.
한편 코스닥 지수는 전일 대비 11.05포인트(1.27%) 상승한 883.08로 이날 장을 마감했다. 원·달러 환율은 전날보다 2.5원 내린 1437.1원에 거래를 마쳤다.
