‘MBC 퇴장 논란’ 최민희 “뭐가 부적절” 사과 거부… 국힘 “독재적 발상”
방문진 이사장 “자칫 권력개입 우려”
여당 내부서도 “과유불급” 쓴소리
“친국힘(국민의힘) 편파 보도가 언론 자유냐”며 MBC 보도본부장을 국정감사에서 퇴장시켜 언론의 자유를 침해했다는 비판을 받은 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 “뭐가 부적절하냐”고 항변하며 사과를 거부했다. 야당은 “독재적 발상”이라며 자진사퇴를 요구하며 법적 대응에도 나섰다. 여당 내에서도 “과유불급”이라는 지적이 나왔다.
최 위원장은 23일 국정감사 직전 입장문을 통해 “대체 왜 부적절하다는 것이냐”며 “언론도 비판으로부터 성역이라고 생각한 적이 단 한 번도 없다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 필요하다면 국회에서든 어디서든 계속 지적할 것”이라고 덧붙였다. 자신의 언행에 문제가 없다는 취지의 항변이다.
앞서 최 위원장은 지난 20일 열린 MBC 국감 비공개 업무보고 도중 과방위의 국정감사 파행 상황을 다룬 MBC 보도가 불공정하다고 비판했고, MBC 보도본부장이 항의하자 퇴장 조치했다. 최 위원장은 “MBC가 양비론을 가장해 국민의힘 의원 편을 드는 기사를 보도했다”고 문제를 제기했다.
MBC 기자회는 즉각 성명을 내고 “방송관계법을 총괄하는 국회 상임위원장이 공영방송 업무보고 자리에서 보도 관련 임원을 상대로 퇴장을 명령한 행위는 명백한 부적절함을 넘어 언론 자유에 대한 위협으로 비칠 수 있다”고 비판했다. 한국기자협회도 22일 성명을 내고 “언론의 자유를 보호해야 할 국회 과방위원장이 보여준 행동이라고는 도저히 믿기 어려운 일”이라며 최 위원장의 즉각적인 사과를 촉구했다.
하지만 최 위원장은 이날 이어진 과방위 국감에서 사과할 뜻이 없음을 명확히 밝혔다. 다만 MBC 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장이 유감을 표명하자 “저도 성찰해보겠다”고 짧게 답했다. 권 이사장은 이날 야당 의원 질의에 “공영방송의 주요 임무 가운데 하나가 권력기관에 대한 감시이기에 개별 사안, 개별 보도에 대해 일일이 묻지 않는 것이 국회에서도 관례였다”고 우회적으로 비판의 뜻을 내비쳤다. “자칫 권력의 개입으로 비칠 수 있는 부분들이 있다”며 우려도 나타냈다.
야당 과방위원들은 기자회견을 열고 최 위원장을 직권남용과 방송법 위반 등 혐의로 고발하겠다며 자진사퇴를 촉구했다. 박정훈 국민의힘 의원은 “최 위원장이 보여준 일련의 행동은 권력에 취해 몸을 가누지 못하는 독재자의 모습”이라고 비판했다.
여당 내에서도 과하다는 반응이 나왔다. 박지원 민주당 의원은 라디오에서 최 위원장이 보도본부장을 퇴장 조치한 것에 대해 “과유불급”이라며 “적절한 유감 표명을 하는 게 좋다”고 말했다.
김판 이강민 기자 pan@kmib.co.kr
