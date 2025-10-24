LG CNS, AI 기술로 난민 소송 돕는다
LG CNS는 인공지능(AI)을 활용한 난민 법률지원 프로그램을 구축해 이를 유엔난민기구에 기부할 예정이라고 23일 밝혔다. AI 기술로 법률 서비스 사각지대에 놓인 난민을 돕는 국내 첫 사례다.
LG CNS와 유엔난민기구는 최근 서울 강서구 LG CNS 마곡 본사에서 ‘AI 기술을 활용한 난민소송 지원’ 업무 협약을 맺었다.
이번 협약은 국내 난민들의 법적 보호 기능을 높이고 변호사들의 난민 소송 업무를 지원하는 목적에서 체결됐다. LG CNS는 난민들이 행정소송을 진행할 때 필요한 망명신청서 및 면담기록 데이터 분석, 다국어 번역, 법률문서 작성 등을 담당하는 AI 에이전트를 각각 개발하고 에이전틱 AI가 이를 통합해 소장을 작성하도록 할 계획이다. LG CNS의 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’가 프로그램 구축에 활용된다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
