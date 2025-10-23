시사 전체기사

중소기업계 “10대 현안 해결” 요청

입력:2025-10-23 00:57
공유하기
글자 크기 조정

중소기업중앙회는 서울 영등포구 중기중앙회에서 ‘장동혁 국민의힘 당대표 초청 중소기업인 간담회’를 열고 중소기업계 현안을 전달했다고 22일 밝혔다. 고관세 등 통상문제 관련 대응, 중소기업협동조합 협의요청권 도입, 노란봉투법 시행에 따른 사업주 방어권 보장 등 10대 현안 과제에 대한 해결을 요청했다.

통상 대응을 포함해 중소기업 성장엔진 강화가 주요 안건으로 다뤄졌다. 코스닥시장 활성화 펀드 도입, 글로벌 여성벤처기업 롤모델 육성 등이 필요하다는 현장 목소리가 나왔다. 노동 현안에 대해서는 노란봉투법 외에 고령 인력 계속 고용 자율성 보장에 대한 의견도 나왔다.

김기문 중기중앙회장은 “경제를 위해 정치를 잘했으면 좋겠다는 걱정이 많다. 여야가 선의의 경쟁을 하면서 협상과 타협을 통해 민생법안을 빨리 처리해 주시길 바란다”고 말했다.

이다연 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이다연 기자
산업2부
이다연 기자
567
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
野 서울 15개 구청장 “토허제 즉각 철회해야”…민주당 소속 노원·강북 등은 침묵
경복궁 ‘용상’에 앉은 김건희…“스스로 1~2분 정도 앉아”
아이슬란드에마저 모기가…지구온난화에 첫 출몰?
반려동물 11마리 죽인 20대, 항소심서 실형…법정구속
“한국인 대학생 살해 주범, 강남 학원 마약사건 공범”
캄보디아서 ‘동양인 시신’ 담긴 자루 발견…남성 2명이 버리고 도주
경찰 “국정자원 화재 작업 업체, 배터리 이전 경험 없었다”
“네 엄마가”…기자 부모 거론하며 조롱한 美대변인
국민일보 신문구독