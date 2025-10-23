중소기업계 “10대 현안 해결” 요청
중소기업중앙회는 서울 영등포구 중기중앙회에서 ‘장동혁 국민의힘 당대표 초청 중소기업인 간담회’를 열고 중소기업계 현안을 전달했다고 22일 밝혔다. 고관세 등 통상문제 관련 대응, 중소기업협동조합 협의요청권 도입, 노란봉투법 시행에 따른 사업주 방어권 보장 등 10대 현안 과제에 대한 해결을 요청했다.
통상 대응을 포함해 중소기업 성장엔진 강화가 주요 안건으로 다뤄졌다. 코스닥시장 활성화 펀드 도입, 글로벌 여성벤처기업 롤모델 육성 등이 필요하다는 현장 목소리가 나왔다. 노동 현안에 대해서는 노란봉투법 외에 고령 인력 계속 고용 자율성 보장에 대한 의견도 나왔다.
김기문 중기중앙회장은 “경제를 위해 정치를 잘했으면 좋겠다는 걱정이 많다. 여야가 선의의 경쟁을 하면서 협상과 타협을 통해 민생법안을 빨리 처리해 주시길 바란다”고 말했다.
이다연 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
