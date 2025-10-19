시사 전체기사

[포토] 웹툰의 모든 것 보여드립니다

입력:2025-10-19 21:09
공유하기
글자 크기 조정

2025 월드 웹툰 페스티벌이 개막한 19일 서울 송파구 롯데월드 어드벤쳐 아이스링크장에서 관람객들이 웹툰 스테이지를 관람하고 있다.

윤웅 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘무궁화 대훈장’ 받는 트럼프? 대통령실 수여 검토
유명 트럼펫 연주자, 서초구 건물서 숨진 채 발견
정경심, 최성해 고소…‘조민 표창장 위조’ 논란 재가열
행정망 화재로 중국인 대포폰 늘었다?…괴담에 정부 “사실 아냐”
“맞벌이 부부, 경제력 비슷할수록 출산 의사 높다”
“13살 엄마 잃고…병간호 취준생이 KBS 무사 졸업한 비결은요”
수원 어린이집서 교사 15명 집단 일산화탄소 중독…병원 이송
박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요”
국민일보 신문구독