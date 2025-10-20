“돈 룩 백 인 앵거”… 돌아온 오아시스

[And 방송·문화]



“기다림은 끝났다” 16년 만의 내한공연

21일 고양종합운동장, 5만석 전석 매진

갤러거 형제 재결합에 세대 초월 팬심 폭발

서울 중구 을지로 뉴스뮤지엄에 마련된 오아시스 라이브’25 팬 스토어 앞에 팬들이 줄지어 입장을 기다리고 있다. 오아시스 공식 팬스토어 제공

영국의 전설적인 록밴드 오아시스가 다시 한국 무대에 오른다. 2006, 2009년 내한 이후 16년 만이다. 한 차례 해체와 재결합을 거쳐 극적으로 성사된 갤러거 형제와의 재회를 앞둔 팬들의 설렘과 기대는 어느 때보다 크다.



오는 21일 경기도 고양종합운동장에서 열리는 오아시스 내한공연 ‘OASIS Live ’25 SOUTH KOREA’는 지난 7월 영국 웨일스 카디프 프린시팰리티 스타디움에서 재개된 월드투어의 일환이다. 5만석 규모의 공연장이 전석 매진됐다. 오아시스는 갤러거 형제의 고향 맨체스터를 비롯해 일본 도쿄, 호주 시드니 등 전 세계 20여개 도시에서 공연을 열고 있다. 갤러거 형제는 이번 공연을 위해 19일 입국해 인천국제공항에 마중 나온 팬들의 열렬한 환영을 받았다.





한국 팬들도 세대를 넘어 같은 노래를 부를 준비를 하고 있다. ‘리브 포에버’(1994)와 ‘원더월’(1995) ‘돈 룩 백 인 앵거’(1996)를 들으며 청춘을 보낸 브릿팝 세대부터 유튜브 플레이리스트로 뒤늦게 ‘입덕’한 잘파세대(Z+알파세대)가 한자리에 모였다. 이들의 귀환은 단순한 밴드의 재결합이 아닌, 세대를 관통하는 음악의 부활이라 할 만하다.



지난 18일 서울 중구 을지로 뉴스뮤지엄 앞은 ‘오아시스 라이브 ‘25 팬 스토어’ 입장을 기다리는 인파로 북적였다. 팝업스토어는 하루 30분 단위로 18회 운영되는데, 온라인 사전 예약은 이미 전 회차가 마감됐다.



개장 사흘째인 이날 오후 4시, 현장에서 대기하는 인원만 160팀이 넘었다. 관계자는 “지금부터 2시간 이상 대기해야 한다”고 전했다.



팝업 앞에서 만난 중학교 3학년 이모(15)양은 어머니와 함께 2시간 넘게 기다리다 입장했다. 이양은 “유튜브에서 우연히 들은 노래가 너무 좋아 팬이 됐다. 용돈을 모아 티셔츠와 텀블러를 샀다”며 “음원으로만 듣던 노래를 콘서트장에서 직접 들어볼 수 있다는 사실에 정말 신난다”고 기대감을 드러냈다.



팝업에서 가장 인기를 끈 상품은 ‘SEOUL’ 문구가 새겨진 서울 투어 한정 티셔츠였다. 투어 도시 이름이 새겨진 한정 티셔츠는 팬덤의 대표 아이템이다. 티셔츠를 사기 위해 팝업스토어를 찾은 조모(28)씨는 “중학교 2학년 때부터 오아시스를 좋아했다. 재결합 소식을 들었을 땐 믿기지 않았다”며 “한 시대를 풍미한 록스타의 귀환을 지켜보는 지금의 나와, 그들을 우상처럼 바라보던 중학생 시절의 내가 마주하는 기분”이라고 말했다.



오아시스를 이끄는 노엘 갤러거(기타)와 리암 갤러거(보컬) 형제는 오랜 불화 끝에 2009년 해체를 선언했다. 이들이 다시 뭉친 건 팬들에게 기적 같은 일이다. 지난해 8월 재결합한 데 이어 올해 월드투어 콘서트도 열고 있다. 이번 월드투어의 슬로건은 상징적이다. “The great wait is over.” 긴 기다림은, 정말로 끝났다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



