시사 전체기사

CJ제일제당 새 대표에 윤석환

입력:2025-10-20 01:28
공유하기
글자 크기 조정

CJ그룹이 선제적인 최고경영자(CEO) 인사를 단행한다고 19일 밝혔다. 윤석환(사진) 바이오사업부문 대표가 CJ제일제당 대표이사로, 이건일 CJ프레시웨이 대표가 신임 CJ푸드빌 대표이사로 내정됐다. 두 대표는 각각 기존 직무를 겸직한다.

윤 신임 대표는 2023년부터 바이오사업부문 대표를 맡아왔다. 바이오 남미사업담당·글로벌 마케팅담당·기술연구소장 등을 거치며 글로벌 사업 운영·전략, 연구개발(R&D) 등에서 역량을 키웠다. CJ그룹 최초의 공채 출신 부회장으로 CJ제일제당을 이끌어온 강신호 전 대표는 건강상의 사유로 사의를 표명했다.

이 신임 대표는 CJ제일제당 공채 출신으로 CJ푸드빌 투썸본부장, CJ제일제당 CJ 푸드 USA 대표, CJ㈜ 사업관리1실장 등을 역임했다. CJ그룹 관계자는 “글로벌 성장을 이끌고 미래를 준비하기 위해 책임 경영을 강화하는 차원에서 CEO 인사를 선제 단행하게 됐다”고 말했다.

신주은 기자 june@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘무궁화 대훈장’ 받는 트럼프? 대통령실 수여 검토
유명 트럼펫 연주자, 서초구 건물서 숨진 채 발견
정경심, 최성해 고소…‘조민 표창장 위조’ 논란 재가열
행정망 화재로 중국인 대포폰 늘었다?…괴담에 정부 “사실 아냐”
“맞벌이 부부, 경제력 비슷할수록 출산 의사 높다”
“13살 엄마 잃고…병간호 취준생이 KBS 무사 졸업한 비결은요”
수원 어린이집서 교사 15명 집단 일산화탄소 중독…병원 이송
박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요”
국민일보 신문구독