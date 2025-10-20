“시대 요구 따른 피벗이 생존 좌우”… LG이노텍 문혁수 카이스트 특강
“차별적 고객가치가 명품 만들어”
문혁수(사진) LG이노텍 대표가 모교인 한국과학기술원(KAIST)을 찾아 리더십 특강을 진행했다. 그는 엔지니어 출신 최고경영자(CEO)의 길을 걸으며 체득한 ‘피벗(Pivot·전환) 철학’을 강조했다.
LG이노텍은 문 대표가 지난 17일 KAIST에서 석사 과정생 200여명을 대상으로 특강을 진행했다고 19일 밝혔다. 문 대표는 학사·석사·박사 과정을 모두 KAIST에서 마친 엔지니어에서 기업인으로 전환한 자신의 경험을 전했다.
경영인으로의 커리어 전환을 결심한 계기에 대해 문 대표는 “열심히 개발해 좋은 제품을 만드는 것이 엔지니어의 최선이라고 생각할 수 있지만, 제품을 고객에게 제대로 팔지 못하면 의미가 없다고 생각했다”며 “고객을 직접 만나 고객을 이해하고 제품 부가가치를 창출하는 과정을 매력적으로 느꼈다”고 말했다. 이어 “차별적 고객가치가 곧 기술을 명품으로 만드는 핵심 요소”라고 했다.
문 대표는 자신의 경력을 관통하는 핵심 가치로 ‘피벗’을 꼽았다. 그는 “커리어를 성공적으로 피벗할 수 있었던 것은 한 가지 연구 분야에 매몰되지 않고 시대 흐름에 맞춰 새로운 영역을 연구하며 학생들을 가르친 KAIST 교수님들의 영향이 컸다”며 “이는 급변하는 세상에서 유연성을 잃지 않고 최적의 선택을 해야 하는 경영인으로 성장하는 데 중요한 밑거름이 됐다”고 말했다.
그는 “기업도 사람도 그 시대가 요구하는 방향에 따라 얼마나 빠르게 피벗 할 수 있느냐가 생존을 좌우한다”며 “LG이노텍도 모바일을 넘어 모빌리티, 로보틱스, 우주 항공 등 원천 기술의 가치를 높일 수 있는 새로운 영역으로 미래사업을 확장해 나가고 있다”고 설명했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사