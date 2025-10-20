구자열 LS 이사회 의장, 와세다대 명예 법학박사 학위
LS그룹은 구자열(사진) LS 이사회 의장이 일본 와세다대학교에서 명예 법학박사 학위를 받았다고 19일 밝혔다.
지난 18일 일본 도쿄 와세다대 아이즈야이치기념박물관에서 열린 ‘명예 법학박사 학위 수여식’에는 김동원 고려대 총장, 김윤 한일경제협회 회장, 구 의장의 가족 등이 이 참석했다.
와세다대는 구 의장이 한국무역협회장과 세토포럼(Seoul-Tokyo Forum) 이사 등을 맡아 한·일 경제 협력 증진에 이바지하고 제33대 고려대 교우회장, 발전위원장 등을 거치며 두 대학 간 교류 확대에 기여했다고 평가했다.
구 의장은 “명예박사 학위 수여는 양교의 신뢰와 교류를 상징하는 뜻깊은 일이며 한·일 양국의 모범적인 리더가 돼 달라는 기대가 담긴 것이라 생각한다”며 “양국의 활발한 교류·발전을 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
