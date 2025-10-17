“학부모 입장서 꼼꼼한 통합 돌봄 시스템 만들 것”
與 서울시장 첫 출사표 박주민 의원
더불어민주당에서 처음으로 서울시장 선거 출마를 선언한 박주민 의원이 ‘초등 통합돌봄 서울형 모델’을 기반으로 표심 잡기에 나선다. 초등생의 오후 시간대 돌봄 공백을 메꿔 학부모의 육아 부담을 덜어주겠다는 취지다. 또 도심복합개발사업과 서부선·강북횡단선 사업을 신속히 추진해 주거·교통 환경도 개선하겠다고 밝혔다.
박 의원은 16일 여의도 국민일보 본사에서 만나 “여성이 직장을 많이 그만두는 시기는 자녀의 유치원 때가 아닌 초등 진학 이후다. 하교하는 1시 이후 돌볼 여력이 없기 때문”이라며 “초등 1학년 아이를 둔 부모 입장에서 서울에서만이라도 학부모가 걱정 없이 아이를 키울 꼼꼼한 통합돌봄 시스템을 만들겠다”고 밝혔다. 실수요(50%)보다 활용률(15%)이 크게 떨어지는 초등 돌봄을 강화하기 위해 사실상 무력화된 ‘키움센터’를 학교·지역사회·지방자치단체 협업에 기반한 통합돌봄 지원 플랫폼으로 확대하겠다는 구상이다. 박 의원이 준비 중인 주요 공약 중 하나다.
인구가 늙고 감소하는 ‘수축 고령화’의 서울을 다시 젊고 활기차게 만들겠다는 포부도 밝혔다. 박 의원은 “이재명 대통령이 가장 어려운 과제로 꼽았던 의정 갈등과 내란으로 전쟁통이었던 국면에서도 당시 여당을 끈질기게 설득해 18년 만에 국민연금 모수개혁을 해냈다”며 “난제를 슬기롭게 풀었던 경험을 토대로 서울 시정의 우선순위를 바로 잡아 강하고 활기찬 글로벌 경쟁 도시로 만들고 싶다”고 강조했다.
지지부진한 도심복합개발사업과 서부선·강북횡단선 사업도 속도감 있게 추진할 예정이다. 박 의원은 “오세훈 시장은 서울링, 한강버스 등 막대한 재정 지출만 했을 뿐, 시민을 위한 시정보다 자기 정치를 위한 시정을 했다”고 비판했다.
부동산 정책은 ‘공공과 민간의 균형 있는 공급’을 내세웠다. 박 의원은 “민간은 가격이 오를 때까지 기다렸다가 주택을 공급하려는 경향이 있어 늦을 수밖에 없다”며 “민간 주도하에 용적률만 높여 주택을 공급하는 건 옛날 방식”이라고 짚었다. 그러면서 “민간과 공공이 자전거의 양 페달처럼 투트랙으로 가야 한다. 공공이 가진 좋은 부지를 실수요자에게 빠르게 공급할 대책을 마련해뒀다”고 설명했다. 지난 15일 발표한 정부 부동산 대출 규제 에 대해선 “미국·일본 등 각국이 양적 완화를 기정사실로 하는 분위기에서 부동산 시장에 선제적으로 강한 조처를 한 것”이라며 “실수요자를 위한 정책 대출 지원은 여전히 유효하다”고 평가했다.
한웅희 김혜원 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사