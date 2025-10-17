하나금융, 5년간 100조 투입 ‘하나 모두 성장 프로젝트’ 시행

국가전략산업 육성 등에 투입키로

당국 요구에 선제 부응하는 차원



하나금융그룹이 향후 5년간 국가전략산업 육성과 금융 취약계층 지원 등에 총 100조원을 투입하기로 했다. 금융 당국의 ‘금융 대전환’ 요구에 선제적으로 부응하는 차원이다.



하나금융은 국가 미래 성장과 민생 안정 지원을 위한 ‘경제전략성장 전담반(TF)’을 출범한다고 16일 밝혔다. 은행·증권·카드·캐피탈 등 하나금융 전 관계사가 참여하는 해당 TF는 관세피해기업 지원, 생산적 금융, 포용 금융, 금융 소비자 보호 등 6개 분야에 대해 그룹 차원의 실행 계획을 수립한다.



핵심은 100조원(생산적 금융 84조원, 포용금융 16조원) 규모 자금을 투입하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’다. 우선 하나금융은 생산적 금융 대전환을 위해 정부가 150조원 규모로 조성하는 국민성장펀드에 10조원을 선제적으로 지원한다. 국민성장펀드 민간 재원(75조원)의 약 13%에 달하는 금액이다.



인공지능(AI)·바이오 등 국가전략산업에도 대규모 금융을 지원한다. 하나금융은 ‘핵심성장산업대출’ ‘산업단지성장드림대출’ 등 특판 상품을 신설하고, 기술력이 뛰어난 유망 기업을 위해 신용보증기금·기술보증기금 출연을 확대해 총 50조원 규모의 대출에 나설 방침이다. 수출입 중소기업의 공급망 강화를 위해서도 14조원 규모의 금융 지원이 이뤄진다.



고물가와 내수 침체로 어려움을 겪는 소상공인·자영업자를 위해서는 5년간 총 12조원 규모의 금융 지원을 시행한다. 신용도가 낮거나 담보가 부족한 지역 소상공인·자영업자들을 위해 매년 1조2500억원씩 보증서 대출을 공급하고, 1조1000억원 규모의 특판 대출도 실시한다. 청년·서민 등 금융취약계층을 대상으로 한 채무조정 등 4조원 규모의 포용금융도 실천한다.



함영주 하나금융 회장은 “그동안 손쉽게 수익을 내왔던 기존 방식을 완전히 탈바꿈해 생산적 분야로 자금이 흘러 들어갈 수 있도록 그룹의 대전환을 만들고, 금융이 필요한 모든 이해관계자와의 든든한 동반자로서 진정성 있게 포용금융을 실천하겠다”고 강조했다.



이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr 385 응원 하기 국민일보 경제부 이의재 기자입니다. 하나금융그룹이 향후 5년간 국가전략산업 육성과 금융 취약계층 지원 등에 총 100조원을 투입하기로 했다. 금융 당국의 ‘금융 대전환’ 요구에 선제적으로 부응하는 차원이다.하나금융은 국가 미래 성장과 민생 안정 지원을 위한 ‘경제전략성장 전담반(TF)’을 출범한다고 16일 밝혔다. 은행·증권·카드·캐피탈 등 하나금융 전 관계사가 참여하는 해당 TF는 관세피해기업 지원, 생산적 금융, 포용 금융, 금융 소비자 보호 등 6개 분야에 대해 그룹 차원의 실행 계획을 수립한다.핵심은 100조원(생산적 금융 84조원, 포용금융 16조원) 규모 자금을 투입하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’다. 우선 하나금융은 생산적 금융 대전환을 위해 정부가 150조원 규모로 조성하는 국민성장펀드에 10조원을 선제적으로 지원한다. 국민성장펀드 민간 재원(75조원)의 약 13%에 달하는 금액이다.인공지능(AI)·바이오 등 국가전략산업에도 대규모 금융을 지원한다. 하나금융은 ‘핵심성장산업대출’ ‘산업단지성장드림대출’ 등 특판 상품을 신설하고, 기술력이 뛰어난 유망 기업을 위해 신용보증기금·기술보증기금 출연을 확대해 총 50조원 규모의 대출에 나설 방침이다. 수출입 중소기업의 공급망 강화를 위해서도 14조원 규모의 금융 지원이 이뤄진다.고물가와 내수 침체로 어려움을 겪는 소상공인·자영업자를 위해서는 5년간 총 12조원 규모의 금융 지원을 시행한다. 신용도가 낮거나 담보가 부족한 지역 소상공인·자영업자들을 위해 매년 1조2500억원씩 보증서 대출을 공급하고, 1조1000억원 규모의 특판 대출도 실시한다. 청년·서민 등 금융취약계층을 대상으로 한 채무조정 등 4조원 규모의 포용금융도 실천한다.함영주 하나금융 회장은 “그동안 손쉽게 수익을 내왔던 기존 방식을 완전히 탈바꿈해 생산적 분야로 자금이 흘러 들어갈 수 있도록 그룹의 대전환을 만들고, 금융이 필요한 모든 이해관계자와의 든든한 동반자로서 진정성 있게 포용금융을 실천하겠다”고 강조했다.이의재 기자 sentinel@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지