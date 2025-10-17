인천 한 고교에 나흘 연속 폭발물 협박
경찰, VPN 사용 게시자 특정 못해
서부서장 팀장으로 전담대응팀 구성
인천의 한 고등학교를 대상으로 한 폭발물 협박 글이 소방당국에 반복적으로 접수되고 있어 경찰이 수사에 나섰다.
인천경찰청은 지난 13일부터 나흘간 119 안전신고센터를 통해 인천 서구에 있는 대인고등학교를 대상으로 한 폭발물 협박 신고가 잇따르고 있어 전담대응팀을 구성했다고 16일 밝혔다.
이날 오전 7시32분쯤 대인고에 폭발물을 설치했다는 글이 119 안전신고센터에 게시됐다. 앞서 지난 13일부터 나흘째 매일 대인고에 폭발물을 설치했다는 글이 올라오고 있는 상태다. 하지만 경찰은 가상사설망(VPN)을 사용해 글을 올린 게시자를 특정하지 못했다.
해당 글의 게시자는 “수사력 체크해서 최종 계획을 마무리했다. 오늘 실제 테러에서 뵙겠다”며 “학교 뒤에 있는 논밭을 관리하라. 접근이 너무 쉽다. 담장 넘어서 들어가는데 CCTV 없고 좋았다”고 올렸다. 또 “오전 10시부터 오후 4시 사이에 4차례 터질 것”이라며 “유튜브 보면서 제조했는데 만들기가 너무 쉽다”고도 남겼다.
경찰과 소방당국은 수색 작업을 벌여 학교에 폭발물이 없는 것을 확인했고, 학교는 이날 정상 수업을 진행했다.
서부경찰서장을 팀장으로 해 구성된 전담대응팀은 형사 11명, 사이버 수사관 4명, 여성청소년 수사관 11명 등 총 30명으로 이뤄졌다. 이들은 온·오프라인 수사 협업체계를 강화하고 해외공조수사를 위해 경찰청과 협력 중이다.
이와 함께 소방당국은 허위신고 예방을 위한 119 안전신고센터의 인증 절차를 강화하기로 했다. 경찰 관계자는 “학생들의 안전 확보 등을 위해 전담대응팀을 구성했다”며 “신속하고 철저한 수사 및 탐문 활동을 통해 실질적 안전 확보에 주력하고 있다”고 말했다.
