SKT, 군 통신중계 드론 개발 착수… 통신 어려운 지역서 무선통신 지원
SK텔레콤이 15일 국내 방위산업 전문 기업 4곳과 군사용 드론 작전 반경을 확대하기 위한 통신 중계 드론 개발 관련 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
SK텔레콤이 새로 개발하는 중계 드론은 공격·정찰용 드론이 통신이 어려운 지역에서도 무선통신을 이어갈 수 있도록 지원하는 중계기 역할을 한다. 현재 군에서는 이음 5G 주파수를 활용한 통신 중계 드론을 이용하고 있지만, 고주파수 특성상 작전 반경이 제한된다는 지적이 제기돼 왔다. SK텔레콤은 무선 회선·인공지능(AI) 위성통신·실시간 영상 관제 등 기술을 중계 드론에 적용할 예정이다.
김경덕 SK텔레콤 엔터프라이즈사업부장은 “상용망 기술을 군 통신에 적용해 국방 역량 강화에 도움이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.
김지훈 기자
