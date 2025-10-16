이러니 퇴사하지… ‘억대 수입 유튜버’ 4000명 넘었다
수입신고 유튜버 2만4673명
전체 수입금액 1조7778억원
연 수입 1억원이 넘는 유튜버가 빠르게 증가해 4000명을 넘어섰다. 유튜버는 최소 1000명 이상의 구독자를 보유하고 직전 연도에 4000시간 이상의 시청 시간을 기록하면 유튜브 채널 운영을 통한 수익 창출이 가능하다.
15일 차규근 조국혁신당 의원실이 국세청에서 제출받은 2021~2023년 귀속분 유튜버 수입 자료에 따르면, 2023년 귀속 기준 총 수입금액이 1억원을 초과하는 유튜버는 4011명이다.
억대 유튜버는 2021년 2449명에서 2022년 3359명으로 늘어난 후 2023년 4000명을 돌파했다. 2년 만에 63.8% 증가한 셈이다.
1억원 넘는 수익을 올린 유튜버 중 남성은 2088명, 여성은 1923명이었다. 남성 중 1065명은 30대로 절반가량을 차지했다. 이어 40대(513명), 30세 미만(308명) 순이었다. 여성 또한 30대가 896명으로 53.4%를 차지해 가장 많았다. 30세 미만은 772명, 40대는 171명이었다. 수입신고를 한 유튜버는 2023년 총 2만4673명이었다. 전체 수입금액은 1조7778억3800만원이었다.
차규근 의원은 “업종이 다양화하고 매년 신고 인원과 수입금액도 증가하고 있다”며 “국세청은 후원금 등을 빙자해 제대로 된 신고를 하지 않는 유튜버들의 탈루 혐의 포착 시 세무조사를 하겠다고 밝힌 만큼 과세 사각지대가 발생하지 않도록 철저히 단속해달라”고 밝혔다.
