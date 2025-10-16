“주차는 파키에게”… 카카오모빌리티, ‘로봇발레’ 개시
키오스크로 입·출차 신청
카카오모빌리티가 국내 최초로 일반 주차 고객을 대상으로 한 ‘로봇발레’ 서비스를 시작했다.
카카오모빌리티는 자회사 케이엠파크·HL로보틱스와 함께 충북 청주 충북콘텐츠기업지원센터 지하 주차장에 로봇 주차 설비를 설치하고 누구나 로봇발레 주차를 이용할 수 있는 서비스 환경을 구현했다고 15일 밝혔다.
충북도와 충북과학기술혁신원의 지원을 받아 시작된 이 사업의 핵심은 사람 대신 로봇이 차량을 지정된 자리로 이동시켜 주차 고객의 편의를 개선하는 것이다. 차량 주차를 원하는 고객이 차량 번호판을 인식시킨 뒤 로봇발레 서비스 구역에 진입하고, 노란 선으로 표시된 위치에서 정지한 뒤 시동을 끄고 내리면 된다. 이후 키오스크를 통해 입차를 신청하면 HL로보틱스의 주차로봇 ‘파키’가 차량을 들어 올려 주차 구역으로 운반한다.
출차도 간편하다. 입차 시 카카오톡 알림톡으로 전달된 링크에 접속해 출차를 요청하면 파키가 차량을 움직여 처음 입차됐던 구역으로 차량을 운반한다. 운전자는 차량에 탑승해 그대로 출구로 나가면 된다.
카카오모빌리티 관계자는 “플랫폼 기업으로서 모빌리티와 관련된 다양한 미래 기술의 효용이 실제 사용자에게 전달될 수 있도록 지속적인 서비스 고도화를 추진하겠다”고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
