BS그룹, ‘에너지 미래도시’ 솔라시도 알린다

입력:2025-10-16 00:33
솔라시도 조감도. BS그룹 제공

BS그룹은 16~19일 전남 해남에서 열리는 BMW 레이디스 챔피언십 미국여자프로골프(LPGA)에 맞춰 솔라시도 도시개발 추진 계획과 미래 비전을 알린다고 15일 밝혔다.

솔라시도는 전라남도·해남군·BS그룹 등이 해남 총 2090만㎡(약 632만평) 부지에 추진하는 대규모 민관협력 도시개발사업이다. BS그룹은 이번 대회에 맞춰 솔라시도CC에 있는 홍보관을 개편했다. 홈페이지도 실무 중심형 플랫폼으로 전면 바꿨다.

대회 기간 동안 홍보 부스를 열어 약 6만여 명의 대회 관계자와 관람객에게 솔라시도의 투자 가치와 가업 잠재력 등을 효과적으로 소개할 계획이다. BS그룹은 솔라시도를 첨단산업과 정주환경을 갖춘 대한민국 제1호 에너지 미래도시로 조성한다는 목표다.

이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr

