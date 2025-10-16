BS그룹, ‘에너지 미래도시’ 솔라시도 알린다
BS그룹은 16~19일 전남 해남에서 열리는 BMW 레이디스 챔피언십 미국여자프로골프(LPGA)에 맞춰 솔라시도 도시개발 추진 계획과 미래 비전을 알린다고 15일 밝혔다.
솔라시도는 전라남도·해남군·BS그룹 등이 해남 총 2090만㎡(약 632만평) 부지에 추진하는 대규모 민관협력 도시개발사업이다. BS그룹은 이번 대회에 맞춰 솔라시도CC에 있는 홍보관을 개편했다. 홈페이지도 실무 중심형 플랫폼으로 전면 바꿨다.
대회 기간 동안 홍보 부스를 열어 약 6만여 명의 대회 관계자와 관람객에게 솔라시도의 투자 가치와 가업 잠재력 등을 효과적으로 소개할 계획이다. BS그룹은 솔라시도를 첨단산업과 정주환경을 갖춘 대한민국 제1호 에너지 미래도시로 조성한다는 목표다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사