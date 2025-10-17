좋은 커피 알고 싶은 ‘갈증’ 풀어줬더니… 구독자가 응답했다

매일 25억명 넘는 사람이 찾는 유튜브엔 매일 수많은 채널이 만들어집니다.
많은 한국인은 오늘도 유튜브에 접속해 정보를 얻고 음악을 듣고 뉴스를 보고 위안을 받습니다. '유튜버'와 '인터뷰'의 첫 자음을 딴 'ㅇㅌㅂ'은 이렇듯 많은 이의 삶에 크고 작은 영향을 끼치고 있는 유튜버들의 이야기를 전하는 코너입니다.
커피를 마시는 사람은 많지만 잘 아는 사람은 드물다. ‘카페인 수혈’을 위해 자주 커피를 찾는 직장인은 물론이고, 커피로 돈을 버는 카페 사장도 마찬가지다. 그런데 이런 상황에서 커피 전도사를 자처한 이가 있으니 바로 커피 유튜버 ‘안스타’로 활동하고 있는 안치훈 언스페셜티 대표다. 그의 유튜브 채널은 커피를 알리기 위한 언스페셜티의 여러 사업 중 하나에 불과하다. 언스페셜티는 잠재력 있는 로스터리를 발굴해 그들의 커피를 판매하고, 바리스타 교육 프로그램을 운영하는 등 다양한 방법으로 커피 지식을 전하는 곳이다. 2022년 16억원이었던 매출은 매년 가파르게 올라 올해는 이미 60억원을 넘어섰다.
유튜브 채널도 매일 꾸준히 100명 가까이 구독자가 늘어 현재는 24만명이 넘는다. 안 대표는 이 채널을 통해 오랫동안 품었던 꿈을 실행에 옮기기도 했다. 유명 바리스타들이 직접 내린 드립 커피의 맛을 겨루는 ‘커피 서바이벌’ 콘텐츠를 만드는 것. 4년간 각종 방송국을 찾아다니며 기획안을 내밀었지만 ‘커피는 다 똑같이 생긴 검은 물이라 그림이 안 나온다’는 이유로 번번이 거절당한 콘텐츠다. 결국 세계 챔피언급 바리스타까지 섭외해 6000만원을 들여 커피 경연 예능 ‘더 바리스타’를 제작했다.
현재까지 영상 3개가 제작된 해당 콘텐츠의 조회수는 총 11만건 남짓. 만족할 만한 성적은 아니지만 그래도 안 대표에게 더 바리스타는 행복한 기억으로 남았다. 지난 9일 서울 마포구에 있는 사무실에서 만난 그는 “바리스타들의 열정을 보여주고 싶어 도전했고, 뜻했던 바가 조금은 전달된 것 같아 뿌듯했다”며 “좋은 바리스타와 로스터리를 알리고 시장 전체를 키우는 게 우리 회사와 고객 모두에게 ‘윈윈’이라고 생각한다”고 말했다. 다음은 안 대표와의 일문일답.
-어떤 계기로 커피에 빠졌나.
“처음 내게 커피는 사업 아이템에 불과했다. 중국에서 대학을 나왔는데, 과거엔 한국과 중국 사이에 ‘유행의 시차’가 있었다. 한국에서 잘되는 걸 중국에 그대로 가져가면 성공하는 경우가 많았다. 처음 사업을 준비한 게 2013년이었다. 한국에 카페베네를 중심으로 많은 카페가 우후죽순 생기던 때다. 한국의 커피 시장이 커지면서 로스팅 원두를 공급하는 사업이 잘되는 걸 보고 중국에서 로스팅 사업을 시작했다. 그렇게 다양한 커피를 접하다 보니 커피를 좋아하게 됐다.”
-커피를 잘 모르면서 어떻게 사업을 시작했나.
“창업 시작 전 한국에 들어와서 3개월 동안 커피를 배웠다. 사실 3개월도 길지 않지만 그때는 운이 좋게도 중국에선 한국 사람을 ‘전문가’로 봐주는 분위기가 있었다. 당시 한국에서 유명한 바리스타 학원에 다녔는데 원장님이 1000만원 정도를 투자해주셨다. 거기에 나와 동업한 친구 2명이 각각 500만원, 1000만원을 보태줬다. 거래처가 없는 상태로 시작했는데 운이 좋게도 중국 프랜차이즈 카페 창업 컨설팅 의뢰가 들어왔다. 400평(1322㎡)이나 되는 큰 카페였는데 내가 중국어를 할 줄 알아서 같이 컨설팅을 하게 됐고, 그 사장이 날 좋게 본 덕에 우리 원두를 쓰겠다고 해 갑자기 큰 거래처가 생기게 됐다.”
-이후엔 탄탄대로였던 건가.
“제대로 준비하지 못하고 사업을 시작한 탓에 중국에서 외국인이 정식으로 사업을 하려면 외자 법인이 필요하다는 것을 몰랐다. 외자 법인 허가에만 최소 1억원 넘게 있어야 했다. 가세도 기우는 상황이라 사업을 접을 수밖에 없었다. 하지만 다음 단계를 위해 커피 공부를 많이 해야겠다는 생각이 들었다. 커피에 대해 해박한 상태로 사업을 시작한 게 아니었기에 우리 커피가 왜 맛있는지를 설명하는 것도 어려웠다. 그래서 거의 모든 커피 관련 자격증을 땄고, 한국의 커피 회사에 취직해 2년간 커피 일을 배웠다.”
-회사는 어떤 이유로 나오게 됐나.
“다녔던 회사는 1000곳 넘는 카페에 원두를 납품하던 대형 로스팅 업체였다. 그곳에서 거래처 카페들을 교육·관리하는 일을 했는데 카페 주인들이 내가 창업을 하면서 경험한 시행착오를 똑같이 겪고 있었다. 카페는 커피 한 잔의 퀄리티뿐 아니라 맛에 영향을 줄 수 있는 모든 요소를 갖춰야 하고 마케팅도 중요하다. 그런데 내가 내린 커피가 맛있는지 아닌지조차 모르는 분들이 계셨다. 원두를 영업하는 사람의 말만 믿고 커피를 파는 거다. 그래서 회사에 ‘카페 주인들이 신뢰할 만한 플랫폼을 만들면 좋겠다’고 제안했다. 그런데 큰 회사다보니 새로운 시도가 이뤄지기 어려웠다. 결국 회사를 나와서 유튜브부터 만들게 됐다.”
-유튜브를 시작으로 여러 사업을 펼치게 됐는데.
“처음 유튜브를 시작할 땐 바리스타들이 알면 좋을 정보를 일주일에 5개씩 혼자 편집해 올렸다. 영상이 재밌는 것도 아니고 편집 실력이 뛰어난 것도 아닌데 ‘구독자가 왜 늘지?’하는 생각이 들 정도로 구독자가 많이 늘었다. 많은 분이 좋은 커피를 마시고 싶은데 어떻게 먹어야 할지 모른다는 사실을 알게 됐다. 믿을 만한 로스터리를 소개해야겠다고 결심했다. 그게 바로 커피를 파는 ‘언스페셜티몰’이다. 언스페셜티라는 브랜드를 만드는 과정 자체를 콘텐츠로 만들어 올리니 충성고객이 많이 생겼다.”
-커피 교육은 어떻게 시작하게 됐나.
“이전부터 항상 커피 교육이 아쉽다고 생각했다. 과거엔 온라인에서 무료로 정보 공유하는 걸 꺼리는 사람이 많았다. 그렇다고 학원에 다닌다고 좋은 정보를 얻을 수 있는 것도 아니었다. 믿을 만한 선생님이 아니라 그냥 전 기수에 자격증을 딴 사람에게 커피를 배우곤 했다. 평생 커피를 업으로 삼으려는 사람에겐 귀중한 교육인데 질 좋은 수업을 들을 수 없는 거다. 그래서 ‘언스페셜티에듀’라는 커피 교육 플랫폼을 만들었다.”
-커피를 즐기게 되면서 생긴 변화가 있다면.
“일상 속 여유를 갖게 됐다. 어릴 때 창업을 해서 늘 ‘효율’을 추구하면서 살다보니 일과가 항상 빡빡하다. 만약 커피 사업을 하지 않았다면 나는 핸드드립으로 커피를 내려 먹기보단 캡슐 커피를 내려 먹든지 카페에서 사 먹었을 것이다. 그런데 하루 중 유일하게 시간을 내는 때가 커피를 내릴 때다. 여러 생각을 할 수 있는 ‘루틴’이 생겼다는 점이 좋다.”
-일반인들이 커피 맛을 즐기기 위해 따라해볼 만한 쉬운 일이 있을까.
“가장 간단하게는 카페에서 산미 있는 원두와 고소한 원두 중 산미 있는 것에 도전해보는 거다. 산미가 있으면 커피 안의 다양한 향과 맛을 느낄 수 있다. 산미는 신맛에 단맛이 받쳐줘야 하는데, 추출을 아쉽게 하거나 원두를 구색만 갖추는 식으로 갖다두면 단맛은 없고 신맛만 나는 경우가 많다. 그래서 실패 경험이 많다 보니 다들 산미 있는 원두를 피하게 된다. 괜찮은 카페에 가서 도전해본다면 커피에서 꽃향과 과일향도 경험할 수 있을 것이다.”
-카페 창업자들에게 해주고 싶은 말이 있다면.
“지금 카페 시장은 포화 상태다. 카페 하나 열어놓고 오손도손 얘기하며 장사하는 그런 시장이 아니다. 밤잠을 줄여가며 할 정도의 열정이 있어야 한다. 나도 사업에 도전했기 때문에 여기까지 온 거라 ‘무조건 하지 마라’는 말은 답이 아닌 것 같다. 다만 실패하더라도 다시 도전할 수 있는 환경을 갖추는 게 중요하다. 소중한 은퇴자금을 모조리 카페 창업에 쏟아붓는 것은 말리고 싶다.”
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
