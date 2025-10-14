캄보디아 등 軍 국민 보호 지적에… 진영승 합참의장 “동의”
국방위·합동참모본부 국감
“12·3 계엄은 명백한 내란 행위
北 극초음속미사일 요격 가능”
군이 캄보디아 한인 납치·감금 사태를 계기로 유사시 국외에 신속하게 전력을 투사할 수 있도록 대비해야 한다는 지적에 공감을 표했다. 최근 공개된 북한의 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)과 관련해서는 러시아의 기술지원 가능성을 인정했다.
진영승 합동참모본부 의장은 14일 국회 국방위원회 국정감사에서 박선원 더불어민주당 의원이 “해·공군력과 특전사를 하나의 신속기동타격부대 형식으로라도 해서 우리 국익·국민을 보호할 필요가 있을 때 대비가 필요하다는 게 이번 캄보디아 사건의 교훈”이라고 지적하자 “동의한다”고 답했다. 박 의원은 과거 아프가니스탄 교인 피랍 당시 707특수임무대대(현 특수임무단) 투입이 검토됐던 사실 등을 거론하며 “향후 유사한 사태에서 국민을 보호하기 위해서는 군 전력이 신속한 해외 투사에도 대비돼 있어야 한다”고 주장했다.
진 의장은 현재 임무 중인 해군 최영함이 캄보디아 해역까지 도달하려면 어느 정도 시일이 소요되느냐는 질의에는 “좀 기간이 걸릴 것 같다”고 답변했다. 이어 경남 진해 해군기지에서 이지스함을 보내면 얼마나 걸리느냐는 추가 질의에도 “비슷한 기간이 걸릴 것 같다”고 답했다.
앞서 이언주 민주당 최고위원 등 정치권 일각에서는 캄보디아 정부가 사태 해결에 소극적일 경우 군사적 조치까지 검토해야 한다는 주장도 나온 바 있다.
이날 국감에서는 북한의 무기체계에 관한 문답도 이어졌다. 합참은 특히 지난 10일 노동당 창건 80주년 기념 열병식에서 공개된 ‘화성-20형’ ICBM을 두고 러시아 측이 기술을 지원했을 가능성을 인정했다. 진 의장은 유용원 국민의힘 의원의 관련 질의에 “(러시아의 지원) 가능성이 충분히 있다”고 답변했다. 북한이 함께 선보인 대남용 극초음속 단거리탄도미사일(SRBM) ‘화성-11마’에 대해서는 “조금 요격률이 떨어지더라도 요격할 수 있다”고 평가했다.
비상계엄 과정에 대한 군 개입 또한 연이틀 쟁점이 됐다. 여당은 군이 무인기는 물론 풍선을 통해서도 직접 대북전단을 살포했다며 외환 유치 시도 의혹에 힘을 실었다. 특검 수사와 별도로 합참 차원의 진상 조사가 이뤄져야 한다고 강력히 주문하기도 했다. 진 의장은 인사말에서 “국가와 국민을 보호해야 하는 의무를 저버리고 불법 비상계엄을 사전 모의하고 적극 가담한 것은 명백한 내란 행위”라며 “합참의장으로서 국민 여러분께 진심으로 사과드린다”고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
