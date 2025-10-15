‘인구 52만’ 섬나라의 월드컵 기적… 카보베르데는 축제

카메룬 제치고 월드컵 본선 첫 진출

1975년 독립,국토 면적 제주도 2배

FIFA랭킹 70위,14억 중국보다 높아

카보베르데 선수들이 14일(한국시간) 카보베르데 국립경기장에서 열린 2026 북중미 월드컵 예선 D조 최종 10차전에서 에스와티니를 꺾고 본선 진출을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. AP뉴시스

아프리카의 작은 섬나라 카보베르데가 사상 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선 진출에 성공했다.



카보베르데는 14일 카보베르데 프라이아의 국립경기장에서 열린 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선 D조 최종 10차전에서 에스와티니를 3대 0으로 완파했다. 7승2무1패(승점 23점)로 예선을 마친 카보베르데는 조 1위를 확정하며 본선 직행 티켓을 거머쥐었다.



카보베르데가 월드컵 본선에 진출한 건 사상 처음이다. 모로코, 튀니지, 이집트, 알제리, 가나에 이어 아프리카에서 여섯 번째로 본선 진출을 확정했다. 아슈라프 하키미(모로코), 모하메드 살라(이집트), 모하메드 쿠드스(가나) 등 세계적인 스타를 보유한 전통 축구 강호들 틈에 당당히 이름을 올렸다. 본선 참가국이 32개에서 48개로 늘어난 이번 월드컵에서 아프리카 예선은 9개 조로 나뉘어 진행되고 각 조 1위가 본선에 직행한다.



애초 D조에서는 아프리카 본선 최다 출전국(8회)인 카메룬(5승4무1패, 승점 19점)의 우세가 예상됐다. 하지만 지난달 카보베르데는 모두의 예상을 뒤엎고 카메룬을 1대 0으로 제압하며 선두를 내달렸다. 역대 전적에서 5무 3패로 밀렸지만 끈끈한 조직력으로 마침내 1승을 추가했다.



1975년 포르투갈로부터 독립한 카보베르데는 아프리카 서쪽 대서양의 군도 국가로 국토 면적(4033㎢)이 제주도의 약 2.2배에 불과하다. 인구도 약 52만명으로 역대 월드컵 본선 출전국 중 두 번째로 적다. 2018 러시아 월드컵에서 인구 35만명의 아이슬란드가 본선에 나선 바 있다.



2002년 한·일 월드컵부터 본선 진출을 꿈꿔온 카보베르데는 꾸준히 저력을 키워왔다. 최근엔 카보베르데 출신 부모를 둔 유럽 태생 선수들을 적극적으로 포섭하면서 대표팀 전력을 강화하고 있다. 2023년 아프리카 네이션스컵 8강에 오르며 본격적으로 경쟁력을 드러내고 있다. 2000년 182위에 머물렀던 FIFA 랭킹은 현재 70위로 올라섰다. 인구 14억명에 달하는 중국(94위)보다도 높다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 아프리카의 작은 섬나라 카보베르데가 사상 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선 진출에 성공했다.카보베르데는 14일 카보베르데 프라이아의 국립경기장에서 열린 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선 D조 최종 10차전에서 에스와티니를 3대 0으로 완파했다. 7승2무1패(승점 23점)로 예선을 마친 카보베르데는 조 1위를 확정하며 본선 직행 티켓을 거머쥐었다.카보베르데가 월드컵 본선에 진출한 건 사상 처음이다. 모로코, 튀니지, 이집트, 알제리, 가나에 이어 아프리카에서 여섯 번째로 본선 진출을 확정했다. 아슈라프 하키미(모로코), 모하메드 살라(이집트), 모하메드 쿠드스(가나) 등 세계적인 스타를 보유한 전통 축구 강호들 틈에 당당히 이름을 올렸다. 본선 참가국이 32개에서 48개로 늘어난 이번 월드컵에서 아프리카 예선은 9개 조로 나뉘어 진행되고 각 조 1위가 본선에 직행한다.애초 D조에서는 아프리카 본선 최다 출전국(8회)인 카메룬(5승4무1패, 승점 19점)의 우세가 예상됐다. 하지만 지난달 카보베르데는 모두의 예상을 뒤엎고 카메룬을 1대 0으로 제압하며 선두를 내달렸다. 역대 전적에서 5무 3패로 밀렸지만 끈끈한 조직력으로 마침내 1승을 추가했다.1975년 포르투갈로부터 독립한 카보베르데는 아프리카 서쪽 대서양의 군도 국가로 국토 면적(4033㎢)이 제주도의 약 2.2배에 불과하다. 인구도 약 52만명으로 역대 월드컵 본선 출전국 중 두 번째로 적다. 2018 러시아 월드컵에서 인구 35만명의 아이슬란드가 본선에 나선 바 있다.2002년 한·일 월드컵부터 본선 진출을 꿈꿔온 카보베르데는 꾸준히 저력을 키워왔다. 최근엔 카보베르데 출신 부모를 둔 유럽 태생 선수들을 적극적으로 포섭하면서 대표팀 전력을 강화하고 있다. 2023년 아프리카 네이션스컵 8강에 오르며 본격적으로 경쟁력을 드러내고 있다. 2000년 182위에 머물렀던 FIFA 랭킹은 현재 70위로 올라섰다. 인구 14억명에 달하는 중국(94위)보다도 높다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지