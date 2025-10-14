전북 공직기강 ‘붕괴’ 수준… 뇌물수수 3년 새 3배 급증
뇌물 공여·부정청탁 등 총 35건
감사위, 상시감찰·청렴교육 강화
전북 공직사회에 비리 경보가 켜졌다. 공공사업 관련 금품수수와 특혜성 계약 비위가 도내 지자체 전반으로 번지고 있다. 최근 3년간 공무원 뇌물수수 사건이 급증하면서 공직윤리가 심각하게 흔들리고 있다는 우려가 제기되고 있다.
13일 전북경찰청에 따르면 2022년부터 올해 9월 30일까지 도내 뇌물수수 발생 건수는 총 35건으로 집계됐다. 이 가운데 33건에서 100명을 검거했고, 21건 50명을 검찰에 송치했다. 전북경찰청 관계자는 “도내 전역에서 공무원 관련 비위 첩보가 지속적으로 늘고 있다”며 “최근 3년간 발생 건수와 송치 인원 모두 3배 가까이 증가했다”고 밝혔다.
연도별로는 2022년 6건에서 2023년 4건으로 줄었다가 2024년 12건, 2025년 9월 기준 13건으로 급증했다. 송치 건수 또한 2022년 4건 11명에서 2025년 9건 18명으로 3년 새 두 배 이상 늘었다.
유형별로는 뇌물공여 5건, 뇌물수수 10건, 특가법 6건, 부정청탁금지법 12건 등이다.
대체로 사업관련 업체에 일감을 몰아주거나 편의를 제공하고 금품과 향응을 받았다. 익산시 간판정비사업 담당 5급 공무원은 특정 업체에 일감을 몰아주고 금품과 향응 등 1300만원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 군산시 공무원 3명은 2021년 배관 교체 공사 과정에서 뇌물을 받은 혐의로 불구속 입건됐다. 국무총리실 암행감사팀은 지난헤 고창군 상하수도사업소 공무원이 관급자재 납품업체로부터 현금 봉투를 받는 현장을 적발하기도 했다.
전북도 감사위원회 관계자는 “금품수수나 특혜성 계약 비위는 조직 내 신뢰를 약화시키고, 성실하게 일하는 공직자들에게 악영향을 끼치고 있다”며 “감사·청렴 교육을 강화하고, 고위직을 중심으로 한 내부 감찰 기능을 상시화 할 방침”이라고 말했다. 이어 “단순 징계에 그치지 않고 부패 취약 분야에 대한 사전 예방 시스템을 정착시키는 것이 목표”라며 “도민이 신뢰할 수 있는 투명한 공직문화를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
