올림픽 금빛 머금은 고교생 임종언

남자 쇼트트랙의 고교생 기대주 임종언(노원고)이 시니어 데뷔 무대인 월드 투어 대회에서 첫 우승을 차지하며 내년 동계올림픽 전망을 밝혔다. 여자 대표팀은 단체전인 3000m 계주 종목에서 금빛 레이스를 펼치는 저력을 보여줬다.
임종언은 12일(한국시간) 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회 남자 1500m 결승에서 2분16초141의 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 지난 4월 국가대표 선발전에서 남자부 전체 1위에 올랐던 임종언은 성인 무대 데뷔전에서 단번에 우승을 일궈내며 차세대 스타의 탄생을 알렸다. 2분16초593을 기록한 황대헌(강원도청)이 임종언의 뒤를 이어 은메달을, 2분16초808의 쑨룽(중국)은 동메달을 따냈다.
임종언은 이날 레이스 중반까지 3~4위 자리를 유지하다 12바퀴째부터 속도를 높여 치고 나간 뒤 가장 먼저 결승선을 통과했다. ISU는 “임종언이 시니어 무대 데뷔전에서 폭발적인 레이스를 선보였다”고 평가했다. 지난해 ISU 쇼트트랙 주니어 세계선수권대회에서 메달 5개(금2·은2·동1)를 휩쓸었던 그는 올해 국가대표 선발전 우승으로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개인전 출전권까지 얻었다.
최민정, 김길리(이상 성남시청), 심석희(서울시청), 노도희(화성시청)가 신구 조화를 이룬 여자 대표팀은 이날 3000m 계주 결승에서 4분07초318로 우승했다. 최민정은 매니지먼트사 올댓스포츠를 통해 “선수들 모두가 계주 종목에 노력을 많이 했는데 좋은 결과로 이어져 기쁘다”며 “차근차근 부족한 점을 보완해 남은 경기에서도 좋은 모습을 보여드리겠다”고 전했다. 김길리는 ISU에 “한국은 강하다”는 짧고 묵직한 소감을 전했다. 김길리는 여자 1000m 결승에서도 1분28초250의 기록으로 은메달을 추가했다. 이번 월드 투어 대회는 동계올림픽 예선전을 겸해 열린다. 국가별 올림픽 출전권은 1~4차 월드 투어 성적을 토대로 배분된다. 4개 대회 중 성적이 좋은 3개 대회 성적을 반영해 남녀 500m와 1000m, 1500m, 계주, 혼성 계주 출전권이 주어진다.
