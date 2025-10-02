미 국방부, 정보유출 조사에 ‘거짓말탐지기’ 동원
군 장성 정신교육 등 고강도 단속
미국 국방부가 내부 정보 유출을 차단하기 위해 군 장병과 군무원을 상대로 서약서를 받고 거짓말탐지기 조사까지 시행하는 방안을 검토하고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 1일(현지시간) 보도했다.
WP가 입수한 스티브 파인버그 국방부 부장관의 초안에 따르면 국방장관실과 합동참모본부 소속이라면 군인과 민간인 신분을 가리지 않고 모든 구성원이 ‘비공개 정보를 유출하지 않는다’는 내용의 서약서에 서명해야 한다. 대상자는 5000명이 넘을 것으로 추정된다.
파인버그 부장관이 작성한 다른 문건에는 ‘거짓말탐지기 조사를 무작위로 실시한다’는 문구가 명시됐다. 미국 정보기관에는 거짓말탐지기 조사를 정기적으로 시행하는 규정이 있다. 연방수사국(FBI)도 언론에 정보를 유출한 직원을 색출할 때 거짓말탐지기를 동원한다. 하지만 국방부가 거짓말탐지기 조사를 시행한다면 첫 번째 사례가 된다고 WP는 전했다.
WP는 “조사 범위가 적시되지 않아 4성 장군도 대상이 될 수 있다”며 “피트 헤그세스 국방장관이 기밀 유출자 및 기관 내부의 반대 세력과 벌이고 있는 전쟁을 격화시킬 것”이라고 지적했다.
일각에선 헤그세스 장관이 자신과 도널드 트럼프 대통령에 대한 충성을 군에 강요할 목적으로 고강도 내부 단속에 나섰다는 비판도 나온다. 헤그세스 장관은 최근 전 세계 미군 부대 지휘관들을 미 본토로 소집했고, 이 자리에서 트럼프 대통령이 사실상 ‘정신교육’을 실시했다. 내부 고발자 사건을 맡아온 마크 자이드 변호사는 거짓말탐지기 조사에 대해 “방첩보다는 트럼프 행정부에 대한 충성을 받아낼 목적으로 보인다”고 말했다.
