해외주식 기능 개편… AI 활용한 뉴스·공시 번역
삼성증권
삼성증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘엠팝(mPOP)’ 해외주식 고객을 위한 새로운 기능과 화면을 선보였다고 밝혔다. 이번 개편은 해외주식 화면 개선과 인공지능(AI) 기반 정보 서비스 강화에 초점을 맞췄다.
먼저 해외주식 종목 관련 화면이 대폭 개선됐다. 현재가 화면에 외화와 원화 전환 버튼이 새로 추가돼 고객이 보유 종목의 가격을 원화 기준으로 실시간 확인할 수 있다.
현재가 화면의 종목 관련 정보 제공도 강화했다. 전일 거래량과 당일 거래량을 비교해 보여주고 종목 체결 정보를 최적화해 투자자들이 시장 흐름을 명확히 파악할 수 있도록 했다. 해당 종목을 보유한 고객이라면 현재가 화면에서 곧바로 보유 수량과 수익률을 확인할 수 있어 투자 편의성이 강화됐다.
잔고 및 손익 관리 화면도 개선됐다. 보유 종목 비중을 도넛 차트로 시각화해 포트폴리오 구성을 직관적으로 확인할 수 있다. 또 소수점 주식을 포함한 전체 수량을 포함한 잔고를 제공해 다양한 거래 단위를 한 번에 확인할 수 있게 했다.
AI를 활용한 해외 뉴스 및 공시 데이터 번역 및 요약 서비스도 새롭게 도입했다. 해외 투자 정보를 생성형 AI를 활용해 고객이 이해하기 쉬운 형태로 가공해 제공한다는 것이 특징이다. 단순 번역을 넘어 AI가 뉴스의 맥락을 이해하고 핵심 정보만을 추출해 제공한다는 점에서 투자자들의 정보 접근성을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사