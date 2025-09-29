AI·데이터센터 전력망 사업 통합 솔루션 제공
LS
LS그룹은 최근 정부가 인공지능(AI)·데이터센터 확대로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 본격 추진하는 국가 전력망 사업에서 송전·변전·배전을 아우르는 전력 인프라 분야 기술력을 앞세워 통합 솔루션을 제공하고 있다.
LS전선과 LS마린솔루션은 해저케이블을 생산하고 포설까지 한꺼번에 진행하는 ‘턴키(일괄공급) 솔루션’을, LS일렉트릭은 HVDC(초고전압 직류송전) 변환용 변압기 생산 노하우를 각각 내세우며 사업 수주에 박차를 가하는 중이다.
LS는 국내에서 유일하게 제주에서 전남까지 HVDC 해저케이블을 시공한 경험(트랙 레코드)이 있다. 세계적으로 장거리 해저 HVDC 케이블을 상용화한 기업은 LS를 포함해 6곳에 불과하다. HVDC는 기존 교류송전보다 송전 손실이 적고, 최대 3배 많은 전력을 장거리로 전달할 수 있어 AI 시대 전력 수요 증가를 해결할 수 있는 핵심기술로 꼽힌다. HVDC를 통해 전기를 보내려면 송전 전 교류(AC)를 직류(DC)로 변환하고 전기를 받는 곳에서 이를 다시 AC로 바꾸는 과정이 필요하다. LS일렉트릭은 국내 최초로 HVDC 변압기 상용화에 성공했다.
이는 현 정부 역점 사업인 ‘서해안 에너지 고속도로’에서도 핵심 기술로 평가된다. LS일렉트릭은 서해안 에너지 고속도로 사업을 준비하고 있다.
LS일렉트릭은 최근 전압형 500메가와트(MW)급 변압기 개발을 완료, 검수시험까지 성공적으로 거쳐 현재 상용화 운전대기 중이다. 국내에서 개발된 전압형 변압기 중 용량이 가장 크다.
LS전선과 LS일렉트릭은 또 최근 한국전력과 함께 ‘데이터센터용 초전도 전력망 구축’을 위한 기술협력 양해각서(MOU)를 체결하고 세계 최초의 초전도 기반 데이터센터 전력망 실증 사업을 본격화했다. 초전도 전력망은 기존 변전소를 10분의 1 수준의 소형 스테이션으로 대체하고, 초전도 케이블로 고용량 전력을 안정적으로 공급하는 차세대 기술이다. 공간 효율성이 좋고 에너지 손실이 적은 데다 도심지 내 주민 수용성 확보에도 유리하다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사