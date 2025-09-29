500억 규모 ‘기업형 벤처캐피털 1호 펀드’ 결성
포스코
포스코는 ‘기술이 곧 초일류기업의 미래’라는 슬로건 아래 벤처기업과 손잡고 미래기술 혁신을 선도해 나가고 있다.
포스코는 지난달 500억원 규모의 ‘포스코 기업형 벤처캐피털(CVC) 1호 펀드’를 결성했다. 디지털 전환과 에너지 절감, 탄소 저감, 재생에너지 등 포스코의 미래 성장전략과 연계된 핵심기술을 보유한 벤처기업에 집중적으로 투자하겠다는 의지를 밝힌 것이다. 전체 펀드의 20%는 해외 유망 벤처기업에 투자해 글로벌 혁신 생태계와의 연계를 강화한다는 계획이다. 유망 벤처기업 발굴 과정에서도 기술 가치, 재무 구조, 전략적 합성 등 요인들을 다각적으로 평가한다는 방침이다.
포스코는 투자대상 회사와 연구·개발(R&D) 및 실증사업을 공동 추진하는 건 물론이고 투자기업 제품과 기술을 포스코 사업부에 직접 도입하는 등 다양한 형태의 협력도 검토하고 있다. 이를 통해 투자기업과의 시너지를 극대화하고 신성장 동력 확보와 사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
포스코는 이번 CVC 결성 이전에도 지역 기업과의 상생과 벤처 친화적 생태계 조성을 위해 다양한 활동을 전개했다. 지난해 8월에는 산학연 협력을 기반으로 하는 ‘포스코 벤처지원단’을 출범시켰다. 이 벤처지원단은 석·박사급 연구 인력 55명으로 운영된다. 경북 포항이나 전남 광양 등 지역 벤처기업을 대상으로 체계적 기술 지원을 제공하고 있다. 지난해에는 총 16개 기업에 스마트팩토리 구축과 로봇 자동화 지원 등 기술자문 31건을 진행했다. 올해는 지난 7월 사업신청 접수를 받아 설비 및 제어기기, 복합소재, 이차전지 소재 등 지역 벤처기업 11개사를 선정해 기술자문을 하고 있다.
이 외에도 포스코는 ‘동반성장지원단’ ‘스마트화 역량강화’ ‘성과공유제’ 등의 프로그램을 통해 벤처기업을 포함한 중소기업 역량 강화를 돕고 있다. 포스코 관계자는 “앞으로도 유망 기술을 보유한 지역 중소기업·벤처기업과의 협력을 강화해 저탄소·스마트 제조 프로세스 등 기술혁신을 주도해 초일류기업으로 도약할 것”이라고 말했다.
