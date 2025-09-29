동방성장지수 평가 6년 연속 ‘최우수 등급’ 선정
현대모비스
현대모비스가 최근 3년간 협력사에 지급한 구매 대금은 약 150조원에 달한다. 협력사 수는 2022년 3682개에서 지난해 4108개로 증가했다. 계열사 이외에 전 세계 완성차업체 수주 실적이 160억 달러(약 22조원)를 넘어서면서 협력사 수와 지급 대금이 크게 늘었다.
이를 바탕으로 지난해 발표된 동반성장지수 평가에서 6년 연속 ‘최우수 등급’ 기업에 선정됐다. 현대모비스 관계자는 “적극적인 상생경영을 통해 협력사와 함께 발전하는 동반성장의 선순환을 만들어내고 있다”고 밝혔다.
현대모비스는 4대 동반성장 전략을 중심으로 상생 경영을 추구하고 있다. 글로벌 경쟁력 강화, 동반성장 문화 조성, 지속가능 환경 조성, 소통과 신뢰가 그것이다.
2010년 ‘일곱까지 아름다운 약속’을 선포한 뒤 2·3차 협력사를 아우르는 세분화된 지원 정책을 이행하고 있다. 이를 통해 협력사 공동 개발, 공동 원가 절감, 생산성 향상을 목표로 매년 성과 공유 계약을 체결한다.
여기에 더해 동반성장펀드와 상생협력대출 등 다양한 금융 지원 제도를 운영 중이다. 협력사에 대한 무상 특허 개방, 공동 기술 개발 등 기술 역량 강화를 돕고 있다. 또 협력사의 환경·사회·지배구조(ESG) 역량 강화를 통해 가치사슬 전반의 지속가능성을 높일 수 있도록 탄소저감·안전설비 구축, ESG 컨설팅, 리스크 점검·평가 등을 지원하고 있다.
