대구용호초 도서 3000권 기증… 선한 나눔 지속
동서식품
동서식품은 ‘생활 속에 향기를 더하는 동서식품’이라는 기업 슬로건에 따라 다양한 나눔 활동을 펼치고 있다. 특히 책·바둑·음악 등 문화·예술 분야를 중심으로 한 사회공헌 활동을 활발히 하고 있다.
지난 4월엔 대구교육청 추천을 받아 대구용호초등학교에 도서 3000권을 기증하고 낡은 서가를 교체했다. 저학년용 독서 공간을 추가로 만들었다. 2017년부터 시작한 ‘동서식품 꿈의 도서관’ 활동의 일환이다. 동서식품은 매년 미래 주역인 어린이가 독서를 통해 꿈을 키울 수 있도록 지역 초등학교를 선정해 도서를 기증하고 독서 환경을 개선하는 활동을 진행하고 있다.
동서식품은 국내 바둑 문화 발전과 대중화에도 앞장서고 있다. 지난 26년간 후원한 ‘맥심커피배 입신최강전’은 국내 바둑 프로기사 9단에게만 출전 자격이 주어지는 권위 있는 바둑대회다. ‘동서커피클래식’은 2008년에 창립 40주년을 맞아 처음 개최했다. 제1회 서울을 시작으로 매년 부산·대전·인천·대구·광주·춘천 등 주요 도시에서 시민을 위한 무료 클래식 공연을 개최하고 있다. 지난해 10월에는 대전예술의전당 아트홀에서 1200명이 넘는 대전 시민과 함께 하는 ‘제14회 동서커피클래식’을 개최했다.
동서식품 관계자는 “앞으로도 국내 문화·예술 분야 발전에 기여하고 소비자에게 받은 사랑을 사회에 환원할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 진행할 것”이라고 밝혔다.
