이천 새생명의집 ‘포레나 도서관 104호점’ 개관
㈜한화 건설부문
한화 건설부문이 지난 25일 경기도 이천의 새생명의집에서 ‘포레나 도서관 104호점’을 개관했다.
‘포레나 도서관 조성사업’은 한화 건설부문의 대표 사회공헌활동으로, 전국 사회복지시설의 유휴 공간을 리모델링하고 도서를 기부해 도서관을 조성하는 사업이다. 2011년부터 서울시장애인복지시설협회와 협력해 활동 중이다. 임직원 누적 참여 시간은 6900시간을 넘어섰다.
이번 포레나 도서관이 마련된 새생명의집은 중증장애인 40여명이 생활하는 사회복지시설이다. 지역 내 도서관이 멀리 있어 이동이 불편한 시설 이용인들은 충분한 독서 기회를 누리기 어려웠다.
한화 건설부문은 노후화된 휴게 공간을 리모델링하고 책장과 집기, 도서를 비치해 쾌적한 도서관으로 조성했다. 임직원 봉사자들도 직접 공사와 정리에 참여하며 나눔의 의미를 더했다.
도서관은 독서교실·북토크 등 다양한 문화 프로그램 운영 거점으로도 활용될 예정이다.
박영서 새생명의집 원장은 “도서관은 모든 이에게 열려있는 배움의 터전이자 소중한 기반”이라며 “이용인들이 자유롭게 책을 읽고 상상력을 키우며 꿈을 넓혀가는 공간이 되기를 기대한다”고 말했다.
전창수 한화 건설부문 인사지원실장은 “포레나 도서관은 공간 지원을 넘어 지역사회와 함께 성장해 온 사회공헌 활동”이라며 “김승연 한화그룹 회장의 경영철학 ‘함께 멀리’ 정신을 바탕으로 포레나도서관 사업을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.
