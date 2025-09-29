5대 주요 전략으로 협력사와 동반성장 추구
LG화학
LG화학은 협력사와의 동반성장을 위한 5대 주요 전략을 선정하고 구체적인 방안을 추진해 나가고 있다. ‘공정한 거래 문화 조성’ ‘금융지원·결제조건 개선’ ‘ESG경영지원활동’ ‘협력사 역량 강화 활동’ ‘정보공유 및 소통활동’ 등이다.
우선 공정한 거래 문화 조성을 위해 공정거래위원회에서 제시하는 업종별 표준 하도급 계약서 및 4대 실천 사항을 도입하고, 협업 과정에서 협력사에 부당한 사항이 발생하지 않도록 노력해 투명한 경영시스템을 정착시키는 중이다. 또 협력사의 원활한 자금 운용을 위해 2023년 기준 2061억원 규모의 금융지원을 진행하고, 하도급 업체에 대한 대금 지급 조건도 꾸준히 개선하고 있다.
협력사가 자생력을 확보해 글로벌 수준 업체로 성장할 수 있도록 공동특허출원 등 기술 지원·보호 프로그램도 운영한다. LG화학 기술연구원과 CS센터에선 테스트 장비가 부족한 협력사를 위해 연간 약 4000건의 분석·시험과정을 무상으로 지원하고 있다.
LG화학은 이와 함께 협력사에 생산성 혁신 컨설팅, 채용장려금, 안전보건·인력 개발 교육 등도 지원한다. 협력사와의 소통 활성화를 위해 공식 홈페이지에 온라인 창구를 운영하고 있으며 협력사 복리후생 지원을 위해 전용 복지몰도 별도로 운영 중이다.
이런 노력으로 LG화학은 동반성장위원회가 발표한 ‘2023년 동반성장지수평가’에서 9년 연속 ‘최우수’ 등급을 받았다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사