장애인 사이클 박찬종 선수 공식 앰버서더 선정

HS효성첨단소재는 지난 18일 서울 마포 본사에서 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수를 공식 앰배서더로 선정하고 후원 조인식을 진행했다고 29일 밝혔다.
박 선수는 한국을 대표하는 장애인 사이클 선수다. 2023년 전국장애인체육대회 4개 종목에서 은메달을 수상했고, 2025년 양양 국제사이클대회와 전국사이클선수권대회에서 금메달을 땄다. 현재는 2026년 아이치·나고야 아시안 패러게임과 2028년 LA패럴림픽 출전을 위해 훈련에 매진하고 있다.
HS효성첨단소재는 탄소섬유 의족과 자전거 소켓을 제공하는 등 박 선수가 국제무대에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 다방면으로 지원할 계획이다. 탄소섬유는 무게가 가볍고 탄성이 뛰어나 다양한 스포츠 장비에 활용되고 있다. 특히 선수들의 경기력 향상에도 효과적이라는 평가를 받는다. 자전거 프레임·휠셋 등 사이클링 분야에서는 경량성과 고강도·우수한 진동 흡수성 등을 이유로 각광받고 있다.
임진달 HS효성첨단소재 대표이사는 “탄소섬유와 같은 첨단소재는 단순한 산업 소재를 넘어 인간의 한계를 극복하는 도구가 될 수 있다”며 “박 선수가 더 큰 무대에서 대한민국을 빛낼 수 있도록 힘을 보태주는 동반자가 되겠다”고 밝혔다. 박 선수는 “탄소섬유로 만든 첨단 장비로 좋은 성적을 거둘 수 있을 것 같아 기대된다”며 “앞으로도 좋은 모습을 보여드리기 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.
