원·달러 환율 1400원 돌파… 심리적 저항선 뚫렸다
美 금리 인하 신중론 등 불확실성
한·미 관세협상 불안도 부채질
원·달러 환율이 심리적 저항선인 1400원을 돌파했다. 미국 금리 인하 속도조절론, 한·미 관세 협상을 둘러싼 불확실성 등이 달러 강세를 이끌었다. 전문가들은 당장 환율이 하락세로 돌아서기 어렵다고 보면서도 연말쯤 1400원 아래로 내려올 수 있다고 전망했다.
25일 서울외환시장에 따르면 이날 원·달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 3.1원 오른 1400.6원에 거래를 마쳤다. 환율은 이날 야간 거래 종가(새벽 2시)로 1403.8원을 기록한 뒤 1403.0원으로 오전 거래를 시작했다. 주간 거래 종가 기준으로 1400원을 넘어선 것은 지난 8월 1일(1401.4원) 이후 처음이다.
달러는 9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 강세를 보였다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 FOMC 전 96에서 현재 97 후반까지 상승했다. 연준은 금리를 0.25% 포인트 인하했지만 추가 인하 가능성에는 소극적이라는 분석이 많다.
제롬 파월 의장은 23일(현지시간) 연설에서 “우리가 (금리를) 너무 공격적으로 완화하면 인플레이션 억제를 미완으로 남겨 놓게 된다”며 “인플레이션 2% 목표치를 회복하기 위해 정책을 다시 (금리 인상으로) 전환해야 할 수도 있다”고 언급했다. 또 “긴축 정책을 너무 오랫동안 유지하면 고용 시장이 불필요하게 위축될 수 있다”고도 했다. 이를 두고 시장에선 향후 금리 경로가 불확실해졌다고 받아들였다.
미 연방정부의 셧다운(일시적 업무 정지) 우려와 영국·프랑스의 재정 리스크도 달러 강세 요인이다. 한·미 관세 협상에서 3500억 달러 투자 성격을 놓고 양측이 보이는 이견도 환율 불안을 부채질한다. 최규호 한화투자증권 연구원은 “당분간 물가 안정과 정책 완화 기대가 강해질 가능성이 크지 않아 환율이 당장 하락 추세로 들어서긴 쉽지 않다”고 설명했다.
다만 추가 상승 가능성도 크지 않다는 게 전문가들의 분석이다. 3분기를 정점으로 미국 물가가 낮아지고 관세 협상 불확실성도 완화되면 연말에는 1400원 아래로 내려올 것이란 전망이다.
