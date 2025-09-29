구미 당기는 재미… 나만의 경험 제공하는 ‘개인화 마케팅’ 제품 불티

이름 새긴 칸쵸·메시지 담은 우유

온라인 챌린지 열풍… 매출도 폭발

허니버터칩 열풍 견줄 성공 사례

‘최애 이름’ 찾아 소셜미디어 도배… ‘칸쵸깡’ 열풍에 40주년 칸쵸 역주행



이름 넘어 ‘페르소나’ 담았다…코카콜라, Z세대 공략 위한 재탄생



‘내 이야기’가 제품에? 식품업계, ‘메시지 마케팅’으로 팬심 잡는다

