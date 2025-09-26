네이버, 두나무 업비트 품나… 초대형 금융 플랫폼 탄생 임박

네이버파이낸셜과 포괄적 주식 교환

자회사로 편입 추진… 수직계열화

스테이블코인 동맹… 주가 불기둥

연합뉴스TV 제공

네이버가 업비트 운영사 두나무를 계열사로 편입하는 절차를 진행한다. 네이버의 금융 자회사 네이버파이낸셜이 두나무와 포괄적 주식 교환을 진행해 두나무를 완전 자회사로 두는 방식이 유력하다는 관측이 나온다. 방대한 결제망을 가진 네이버와 국내 암호화폐 거래량 1위 업비트(두나무)의 결합으로 초대형 금융 플랫폼이 탄생할 전망이다.



25일 금융·IT 업계에 따르면 네이버는 네이버파이낸셜을 통해 두나무와 포괄적 주식 교환을 추진하고 있다. 양사가 이사회를 열고 포괄적 주식 교환 안건을 승인하면 네이버가 두나무를 손자회사로 편입하게 된다. 포괄적 주식 교환 절차가 완료되면 네이버와 네이버파이낸셜, 두나무로 연결되는 수직계열화가 완성될 것으로 예상된다. 네이버는 공시를 통해 “네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블코인, 비상장주식 거래 외에도 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다”고 밝혔다. 다만 “추가적인 협력 사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없다”는 단서를 달았다.



양사가 결합할 경우 결제와 원화 스테이블코인 등 디지털 금융 산업에 미치는 파장이 클 전망이다. 스테이블코인은 달러나 유로 등 법정화폐에 연동돼 가치를 일정하게 유지하도록 설계된 암호화폐다. 현재 국내에서 스테이블코인은 달러 연동형이 거래소를 중심으로 유통되고 있지만 원화 연동 스테이블코인은 제도화 작업이 지연되고 있다.



두나무가 스테이블코인을 발행하면 네이버페이 결제망에서 이를 활용하는 방식이 가능해질 수 있다. 앞서 지난 7월 네이버는 두나무와 스테이블코인 사업을 함께 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 지난 11일에는 네이버페이가 두나무의 비상장주식 플랫폼 ‘증권플러스 비상장’을 인수했다.



이번 협력으로 네이버는 결제, 송금, 투자, 블록체인 네트워크를 아우르는 초대형 금융 플랫폼을 구축할 수 있는 기반을 마련하게 됐다. 미래에셋증권은 보고서에서 “네이버와 업비트가 한국형 스테이블코인 사업을 전개할 경우 단순 결제를 넘어 발행·유통·금융상품까지 이어지는 통합 플랫폼을 구축할 수 있을 것”이라며 “네이버와 업비트의 원화 스테이블코인 발행이 현실화할 경우 해당 스테이블코인 규모는 2028년 1조원 수준에서 2030년 5조원 규모까지 성장하고, 2030년에는 연간 3000억원의 수익 창출이 가능한 사업으로 성장할 전망”이라고 내다봤다.



이날 네이버 주가는 11% 폭등했다. 반면 두나무 주가는 비상장주식 거래 시장에서 11% 급락했다. 네이버 계열 편입으로 두나무의 독립 상장이 좌초됐기 때문으로 풀이된다.



심희정 기자 simcity@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 네이버가 업비트 운영사 두나무를 계열사로 편입하는 절차를 진행한다. 네이버의 금융 자회사 네이버파이낸셜이 두나무와 포괄적 주식 교환을 진행해 두나무를 완전 자회사로 두는 방식이 유력하다는 관측이 나온다. 방대한 결제망을 가진 네이버와 국내 암호화폐 거래량 1위 업비트(두나무)의 결합으로 초대형 금융 플랫폼이 탄생할 전망이다.25일 금융·IT 업계에 따르면 네이버는 네이버파이낸셜을 통해 두나무와 포괄적 주식 교환을 추진하고 있다. 양사가 이사회를 열고 포괄적 주식 교환 안건을 승인하면 네이버가 두나무를 손자회사로 편입하게 된다. 포괄적 주식 교환 절차가 완료되면 네이버와 네이버파이낸셜, 두나무로 연결되는 수직계열화가 완성될 것으로 예상된다. 네이버는 공시를 통해 “네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블코인, 비상장주식 거래 외에도 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다”고 밝혔다. 다만 “추가적인 협력 사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없다”는 단서를 달았다.양사가 결합할 경우 결제와 원화 스테이블코인 등 디지털 금융 산업에 미치는 파장이 클 전망이다. 스테이블코인은 달러나 유로 등 법정화폐에 연동돼 가치를 일정하게 유지하도록 설계된 암호화폐다. 현재 국내에서 스테이블코인은 달러 연동형이 거래소를 중심으로 유통되고 있지만 원화 연동 스테이블코인은 제도화 작업이 지연되고 있다.두나무가 스테이블코인을 발행하면 네이버페이 결제망에서 이를 활용하는 방식이 가능해질 수 있다. 앞서 지난 7월 네이버는 두나무와 스테이블코인 사업을 함께 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 지난 11일에는 네이버페이가 두나무의 비상장주식 플랫폼 ‘증권플러스 비상장’을 인수했다.이번 협력으로 네이버는 결제, 송금, 투자, 블록체인 네트워크를 아우르는 초대형 금융 플랫폼을 구축할 수 있는 기반을 마련하게 됐다. 미래에셋증권은 보고서에서 “네이버와 업비트가 한국형 스테이블코인 사업을 전개할 경우 단순 결제를 넘어 발행·유통·금융상품까지 이어지는 통합 플랫폼을 구축할 수 있을 것”이라며 “네이버와 업비트의 원화 스테이블코인 발행이 현실화할 경우 해당 스테이블코인 규모는 2028년 1조원 수준에서 2030년 5조원 규모까지 성장하고, 2030년에는 연간 3000억원의 수익 창출이 가능한 사업으로 성장할 전망”이라고 내다봤다.이날 네이버 주가는 11% 폭등했다. 반면 두나무 주가는 비상장주식 거래 시장에서 11% 급락했다. 네이버 계열 편입으로 두나무의 독립 상장이 좌초됐기 때문으로 풀이된다.심희정 기자 simcity@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지