HD현대인프라코어, 업계 첫 폐기물 재활용 100%
HD현대인프라코어는 인천공장이 글로벌 안전환경 인증기관 UL솔루션즈로부터 폐기물 매립 제로 인증 최고 등급인 ‘플래티넘’을 받았다고 25일 밝혔다. 폐기물 매립 인증은 사업장에서 발생한 폐기물의 재활용 수준에 따라 플래티넘(100%), 골드(95∼99%), 실버(90∼94%) 세 단계로 구분된다. 인천공장은 2021년 재활용률 95%, 2022∼2024년 96%로 4년 연속 골드를 받은 데 이어 글로벌 건설기계 업계 최초로 플래티넘 등급을 획득했다.
HD현대인프라코어는 조립·제관·가공 등 생산 과정 전반에서 미세먼지를 포집해 벽돌이나 시멘트 제조 원료로 재활용하고, 일반폐기물은 소각 대신 파쇄·분쇄 과정을 거쳐 고형연료로 전환하고 있다. 또 재생 주물사 사용, 폐주물사 재활용, 엔진 가공공정 절삭유 재사용 등 자원화 노력을 지속해 왔다.
