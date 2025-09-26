미국 북한인권위 “김정은 아들 있는지 의문”
로드먼 “방북 때 남자아이 못 봤다”
최선희 북한 외무상 이달 말 방중
미국의 비정부기구(NGO)인 북한인권위원회(HRNK)가 “김정은 북한 국무위원장에게 딸 김주애 외에 아들이 있는지 의문”이라는 내용의 보고서를 24일(현지시간) 발간했다.
2013년 방북해 김 위원장과 가족들을 만났던 전 미국프로농구(NBA) 선수 데니스 로드먼(사진)의 증언을 인용한 ‘마지막 후계자? 김주애와 북한의 권력 승계’라는 제목의 이 보고서는 “그동안 김 위원장의 첫째 아이가 아들이라는 추정이 있었지만 김주애가 첫째 아이일 수 있다”고 밝혔다.
로드먼은 올해 4월 자유아시아방송(RFA) 인터뷰에서 “북한에서 김정은과 그 가족들을 만났던 당시 남자아이는 보지 못했다”고 말했다. 로드먼은 2013년 9월 방북해 김 위원장을 만난 뒤 “나는 주애를 안았고 미세스 리(리설주)와도 이야기했다. 그는 좋은 아버지였다”고 밝혀 국제적 관심을 받았다.
스위스 유학 시절 김 위원장의 동급생이던 조앙 미카엘로도 2012년 7월 김 위원장 초청으로 방북했을 때 리설주가 임신한 사실을 김 위원장에게 직접 들었으며, 이듬해 4월 다시 평양에 갔을 때 “딸을 낳았다는 이야기를 들었지만 (아들에 대한 이야기는) 듣지 못했다”고 말한 바 있다.
보고서는 “로드먼은 4차례 방북해 김정은의 가족과 측근들을 많이 만났지만 아들과 관련된 어떤 흔적도 접하지 못했다고 한다”며 “이런 증언들을 토대로 볼 때 김정은에게 실제로 아들이 존재하는지 의문”이라고 밝혔다.
그러면서 “한국 정부 고위 관계자들은 2013년생으로 알려진 김주애가 실제로 김정은의 첫째 자녀일 가능성을 제기하고 있다”며 “과거 국가정보원은 북한의 남자아이 장난감 수입 증가를 근거로 2010년생 아들이 있을 것이라고 추정했지만 이 내용은 현재 재검토되고 있다”고 소개했다.
한편 중국 외교부는 왕이 외교부장 초청으로 최선희 북한 외무상이 오는 27~30일 중국을 방문한다고 밝혔다. 지난 2~4일 김 위원장의 베이징 방문을 수행했던 최 외무상이 3주 만에 다시 방중하는 것이다.
