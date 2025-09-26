HD현대 정기선, 사우디 투자부 장관 만나 “최고의 조선소 만들 것”
현지에 조선소·엔진공장 건립 중
자체개발 6500t급 호위함도 제안
HD현대가 사우디아라비아와 조선 분야 협력 강화에 나섰다. HD현대는 정기선(사진 오른쪽) HD현대 수석부회장이 25일 서울 중구 반얀트리 호텔에서 칼리드 알팔리 사우디아라비아 투자부 장관과 회담했다고 밝혔다. 이 자리에서는 사우디 현지에 건립 중인 합작조선소와 엔진공장의 성공적인 가동과 조선기자재 공급망 구축을 위한 협력 방안이 논의됐다.
HD현대는 사우디 동부 주베일 항에 위치한 조선산업단지에 IMI조선소와 마킨 엔진공장을 건립 중이다. 조선소와 엔진공장은 각각 2026년, 2027년 가동을 목표로 하고 있다. 두 시설이 완공되면 HD현대는 3개의 대형 도크와 골리앗 크레인 4기, 안벽 7개 등을 갖추게 된다. 연간 약 40척의 선박을 건조할 수 있는 규모다.
정 수석부회장은 “사우디는 오랜 기간 협력해 온 신뢰할 수 있는 사업 파트너”라며 “IMI조선소는 HD현대가 반세기 만에 설계 기술력을 수출하는 회사로 성장했음을 보여주는 상징적인 프로젝트인 만큼 운영에 심혈을 기울여 최고의 조선소로 만들어낼 것”이라고 밝혔다.
양측 회동에는 사우디아라비아 국영 조선 지주회사이자 조선·해양 분야 총괄기관인 소폰의 술라이만 알바브틴 최고경영자와 주원호 HD현대중공업 특수선사업대표 등 관계자들도 참석해 함정 사업 관련 상호 협력 방안에 대해 얘기를 나눴다.
HD현대는 사우디아라비아의 해군 현대화 사업 수주를 위해 대양 작전 수요에 대응할 수 있는 6500t급 호위함(HDF-6000)을 사우디 측에 제안한 것으로 알려졌다. 사우디아라비아 해군은 호위함 5척을 도입하는 방산 프로젝트를 추진 중이다. HD현대는 프랑스 나발그룹 등 유럽 업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
