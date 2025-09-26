구광모 “중국에 맞설 AX 가속화 시급”
LG그룹 계열사 사장단 소집
구금 사태에 “안전 챙겨 달라”
구광모 LG그룹 회장이 계열사 사장단을 소집해 “중국 경쟁사들은 우리보다 자본과 인력에서 3~4배 이상의 자원을 투입하고 있다. 경쟁력 강화를 위해 여전히 해야 할 일이 많다”며 인공지능(AI) 중심의 혁신을 당부했다. 최근 중국 기업들의 약진으로 석유화학·배터리·가전 등 그룹 여러 계열사가 고전하는 상황에서 위기의식을 공유하며 AI 전환 가속화와 선택과 집중을 통한 경쟁력 강화를 강조한 것으로 풀이된다.
25일 LG그룹에 따르면 구 회장은 전날 경기도 이천 LG인화원에서 주요 계열사 최고경영진들과 함께 사장단 회의를 개최했다. LG그룹 사장단 회의는 중장기 경영 전략을 논의하기 위해 통상 분기에 한 번 열린다. 이번 회의에는 LG전자 LG디스플레이 LG화학 LG에너지솔루션 LG유플러스 등 주요 계열사 최고경영진과 AI 전환(AX) 전략을 총괄하는 최고디지털책임자(CDO) 등 40여명이 참석했다.
구 회장은 먼저 중국 경쟁사들의 동향을 언급하며 위기의식을 공유했다. 이어 “그동안 구조적 경쟁력 강화가 시급하다는 인식을 같이하며 지속 가능한 경쟁우위와 수익성 강화를 위한 사업의 선택과 집중, 차별적 경쟁력의 핵심인 ‘위닝(Winning) R&D’, 구조적 수익체질 개선 등 크게 3가지를 논의해 왔지만, 여전히 해야 할 일이 많다”고 말했다. 참석자들은 불확실한 경영환경 속에서 생산력을 높이고 원가 경쟁력을 확보하기 위한 ‘AX 전략’ 실행에 속도를 높이자는데 공감대를 형성한 것으로 전해졌다. 또 경영진을 중심으로 명확한 목표 설정과 신속한 실행이 필요하다는 방향으로 의견을 수렴했다고 한다.
구 회장은 최근 미국 조지아주 LG에너지솔루션·현대자동차 합작 배터리공장 건설 현장에서 발생한 근로자 구금 사태를 두고는 “회사는 집보다 더 많은 시간을 보내기도 하는 곳인 만큼 최고경영진들이 구성원들의 안전에 대해서도 세심히 챙겨 달라”고 당부했다. 구 회장은 근로자 구금 사태 당시 계열사 경영진들과 실시간으로 소통하며 구성원들의 안전을 최우선에 두고 긴밀히 대응하라고 주문한 것으로 알려졌다.
