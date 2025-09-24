시사 전체기사

사법개혁 뒤로 밀고 조희대만 겨눈 여권

입력:2025-09-24 18:52
정청래, 법사위 강경파 편들며 가세
자진사퇴·탄핵 요구 등 압박 최고조
개혁이슈 대법원장 거취 문제 변질

더불어민주당 정청래 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 이병주 기자

더불어민주당의 사법개혁 칼날이 점차 조희대 대법원장을 향한 핀포인트 압박으로 옮겨가고 있다. 대법관 증원 등 사법개혁안에 대해 이재명 대통령이 속도 조절을 주문한 뒤 점차 조 대법원장에 대한 특검 수사 촉구, 자진사퇴·탄핵 요구로 압박 수위가 고조되고 있다.

여당 강경파의 대법원장 청문회 결정에 당내 반발이 확산하자 정청래 대표는 “삼권분립 사망 운운은 역사의 코미디” “대법원장이 뭐라고 호들갑” 등 강도 높은 발언으로 옹호하고 나섰다. 강경파는 이를 계기로 총공세에 나설 예정이지만 여론의 반발이 변수로 꼽힌다.

정 대표는 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “지금 국민의힘과 언론이 조희대 청문회를 두고 삼권분립 사망 운운하는 것은 역사의 코미디”라며 “진짜 삼권분립을 망가뜨린 사람은 삼권분립 최후의 보루여야 할 조 대법원장의 대선 개입 의혹”이라고 말했다. 이어 “조희대 청문회는 대선을 코앞에 두고 대선 후보를 바꿔치기할 수 있다는 오만과 자만이 부른 자업자득”이라며 “조 대법원장 등 증인들은 청문회에 출석해 입법부의 권한 행사에 협조하시기 바란다”고 덧붙였다.

국회 법제사법위원회 강경파의 돌발 행동에 당내 우려의 목소리가 커진 것에 대해서도 정 대표는 “대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑입니까”라며 “추미애 법사위원장을 비롯한 법사위원께서는 열심히 해주시기 바란다”고 옹호했다. 당내 반발에도 강경파의 손을 들어준 것이다. 추 위원장도 이날 페이스북에 “내란 실패 후 윤석열이 제거 목표로 세운 이재명을 사법적으로 제거하려고 벌인 ‘조희대의 9일 작전’이 밝혀져야 한다”고 목소리를 높였다.

여당은 조 대법원장에 대한 수사도 연일 촉구하고 있다. 김병주 최고위원은 라디오에 출연해 “조 대법원장이 계엄 주체 세력한테 협조를 분명히 요청받고 협조했을 확률이 있다. 어떤 수단을 써서라도 수사해야 한다”고 말했다. 수사가 진행된다면 조 대법원장의 대선 개입 의혹과 비상계엄에 협조한 사실까지 밝혀낼 수 있다는 게 여당의 인식이다. 하지만 현재 제기된 수준의 의혹만으로 대법원장을 상대로 강제 수사에 착수하기엔 부담이 있다. 여당이 청문회를 추진하는 것도 강제 수사를 촉구할 단서를 찾는 측면이 크다.

조 대법원장은 오는 30일 예정된 청문회에 불출석할 가능성이 큰 것으로 관측되는데, 민주당은 불출석을 계기로 여론전을 더욱 확대해나갈 것으로 보인다. 하지만 사법개혁 이슈가 조 대법원장 거취 문제로 전환되면서 지나치게 정쟁화됐다는 지적도 나온다.

조 대법원장의 거취에 대해서는 여론이 팽팽하게 갈리는 것으로 나타났다. KSOI(한국사회여론연구소)가 이날 발표한 여론조사 결과에 따르면 조 대법원장이 직을 유지해야 한다는 의견은 39.9%로 집계됐다. 자진사퇴(29.0%)와 국회 탄핵(16.4%)은 도합 45.4%였다.

김판 성윤수 기자 pan@kmib.co.kr

