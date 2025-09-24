시사 전체기사

[포토] 청계광장 누비는 자율주행셔틀

입력:2025-09-24 00:10
국내 최초의 운전석 없는 자율주행셔틀 ‘청계A01’이 23일 서울 중구 청계천 일대에서 시험운행을 하고 있다. 자율주행셔틀은 평일 오전 10시~오후 5시 청계광장을 순환 운행한다. 최현규 기자

