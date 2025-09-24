尹 불출석, 김용현 묵비권, 국힘 보이콧… 내란 특검 ‘난감’

윤, 평양 무인기 의혹 수사도 거부

국힘, 계엄 해제 방해 조사 비협조

특검, 진상규명 강조하며 협력 촉구

구인영장 등 강제력 동원은 부담

박진 전 외교부 장관이 23일 서울 서초구 채해병 특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 오른쪽 사진은 이날 피의자 신분으로 소환된 이종섭 전 국방부 장관이 채해병 특검 사무실로 들어가는 모습. 권현구 기자

‘평양 무인기 투입’ 외환 의혹과 국민의힘의 비상계엄 해제 방해 의혹 수사에 집중하고 있는 내란 특검이 주요 피의자·참고인의 수사 비협조에 고비를 맞았다. 특검은 강제인치, 법원의 구인영장 등 강제 수단까지 고심 중이지만 정치적 부담 등을 고려할 때 실행하기는 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다. 특검은 진상규명의 필요성을 강조하며 자발적인 수사 협조를 촉구했다.



박지영 특검보는 23일 브리핑에서 “윤석열 전 대통령이 구치소 담당자에게 구두로 불출석 의사를 전달한 것으로 안다”며 “최종 불출석 여부에 따라 추가 소환 등을 검토하겠다”고 밝혔다. 앞서 특검은 윤 전 대통령에게 24일에 외환 의혹 관련 피의자 조사에 출석하라고 통보했다.



재구속 후 특검 조사와 재판 출석을 일절 거부해온 윤 전 대통령이 외환 의혹 수사에도 불응하고 나오면서 특검은 난감해하고 있다.



특검은 평양 무인기 투입 의혹과 관련해 사실관계 확인을 마무리한 뒤 법리 적용을 검토하는 단계에 들어간 것으로 알려졌다. 다만 관련자 진술이 엇갈리고 있어 의혹의 정점인 윤 전 대통령과 김용현 전 장관의 진술 확보가 필요한 상황이다.



앞선 추가 기소 때는 소환에 불응한 윤 전 대통령을 곧장 재판에 넘겼지만 외환 의혹 수사는 상황이 다르다는 게 특검의 설명이다. 특검 관계자는 “이전에는 재구속 전에 두 차례 조사를 진행했고, 구속적부심에서도 입장을 확인했다”며 “하지만 외환 의혹에 대해선 입장을 듣지 못한 상황이라 조사가 필요하다”고 강조했다.



반면 윤 전 대통령 측은 “기존 조사 때 외환 관련 질문도 이뤄졌고 추가 조사를 해도 ‘명령하거나 보고받은 적 없다’는 취지의 당시 진술과 달라질 내용이 없다”고 주장했다.



특검은 김 전 장관 조사에도 애를 먹고 있다. 전날 구치소를 방문해 조사했지만 김 전 장관은 진술거부권을 행사했다. 박 특검보는 전날 “김 전 장관을 제외한 군 장병들은 특검 수사에 성실히 임하고 있다. 책임을 지겠다는 장관의 모습이 무엇인지 생각해 달라”고 말했다.



국민의힘의 계엄해제 방해 의혹 수사도 핵심 참고인의 비협조로 난항을 겪고 있다. 이날 한동훈 전 국민의힘 대표는 당시 원내대표였던 추경호 의원의 직권남용 등 혐의에 대한 공판 전 증인신문에 불출석했다. 재판부는 다음 달 2일 추가 기일을 잡고 집행관 송달 등을 시도한다는 방침이다. 하지만 한 전 대표가 소환장을 받더라도 출석에 응할 가능성은 크지 않다. 소환장이 송달된 서범수·김희정·김태호 국민의힘 의원도 공판 전 증인신문에 불참할 것으로 알려졌다.



한편 윤 전 대통령은 오는 26일 서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현) 심리로 열리는 특검 추가기소 사건 첫 재판에는 출석한다는 입장이다. 윤 전 대통령 변호인단은 “형사재판에서 피고인의 출석은 공판 개정의 요건”이라며 “이번 신건의 경우 기존 재판과는 별개의 재판 절차인 관계로 첫 공판에 반드시 출석해야 한다”고 설명했다. 재판에서는 윤 전 대통령에 대한 보석 심문도 진행될 예정이다.



양한주 윤준식 기자 1week@kmib.co.kr



