한학자 구속 특검, 1억원·11만명 당원 ‘대선 지원 의혹’ 정조준
통일교 당원 가입에 김건희 역할 의심
1억 수수 혐의 권성동, 소환 조사 불응
김건희 특검이 한학자 통일교 총재의 신병을 확보하면서 통일교와 윤석열정부의 이른바 정교유착 의혹 수사가 속도를 내고 있다. 특검은 통일교 측이 권성동 국민의힘 의원에게 전달한 1억원이 윤석열 전 대통령을 위한 대선 자금이었는지 확인할 방침이다. 통일교 신도의 집단 당원 가입 의혹 과정에 김건희 여사가 개입했는지도 밝힐 계획이다.
통일교로부터 1억원을 받은 혐의로 구속된 권 의원은 23일 특검 소환 통보에 불응했다. 권 의원 측은 ‘앞선 두 차례 조사로 혐의에 대해 충분히 소명했다’는 취지의 불출석 사유서를 특검에 제출했다. 한 총재는 2023년 3월 권 의원의 국민의힘 당대표 당선을 위해 통일교 신도 11만여명을 당원으로 집단 가입시켜 전당대회에 개입하려 한 혐의도 받는다.
특검은 국민의힘 당원명부 관리업체에서 통일교인 당원 11만여명의 자료를 추출해 분석 중인데, 세 차례 무산된 국민의힘 압수수색도 다시 시도할 방침이다. 특검은 2022년 12월쯤 통일교 간부들이 교인들에게 입당원서를 전달하는 등 조직적으로 당원 가입을 지시한 것으로 본다. 특검은 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김 여사의 집단 입당 요청이 통일교 측에 전달됐는지 수사 중이다.
특검은 통일교가 권 의원에게 건넨 불법 정치자금이 윤 전 대통령 부부에게 흘러갔는지도 확인할 계획이다. 특검은 통일교의 이인자로 꼽혔던 윤영호 전 세계본부장이 2022년 1월 권 의원에게 현금 1억원을 전달한 것으로 파악했다. 1억원 중 절반은 상자 포장지에 ‘王(왕)’ 자가 새겨진 사실을 포착하고 이를 건넨 통일교 간부의 문자 내역도 확보한 것으로 파악됐다.
앞서 정재욱 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 새벽 “증거인멸의 우려가 있다”며 한 총재에 대한 구속영장을 발부했다. 한 총재와 공모한 혐의를 받는 정원주 전 통일교 비서실장에 대한 구속영장은 기각됐다.
특검은 김 여사의 ‘자녀 학교폭력 무마 의혹’ 수사도 진행할 예정이다. 해당 의혹은 2023년 7월 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학폭 사건을 무마하려고 김 여사가 영향력을 행사했다는 의혹이다. 특검은 학교폭력대책심의위원회(학폭위) 녹취록을 비롯한 관련 자료를 제출받아 내사한 끝에 정식 수사로 전환하고 학폭위 관계자를 25일 소환할 계획이다.
김 여사는 학폭 사건이 발생한 직후인 2023년 7월 20일 장상윤 당시 교육부 차관과 8분여간 통화한 사실이 드러나 논란을 키웠다.
차민주 박재현 기자 lali@kmib.co.kr
