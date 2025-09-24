정재일이 그려낸 지옥… 첫 클래식 ‘인페르노’ 세계 초연
츠베덴 지휘 서울시향, 25~26일
“오케스트라를 위한 클래식 곡을 쓰는 게 처음이어서 악보와 음원을 마에스트로(얍 판 츠베덴 음악감독)에게 드릴 때 채점 받는 초등학생 느낌이었어요.”
영화 ‘기생충’과 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’의 음악감독으로 세계적 명성을 얻은 작곡가 정재일(사진)이 오는 25~26일 서울 롯데콘서트홀에서 신작 ‘인페르노’(Inferno)를 서울시향 연주로 세계 초연한다.
정재일은 23일 서울 종로구 더프리마아트센터에서 열린 기자간담회에서 “음악학교에서 공부한 사람이 아니고, 그동안 영화나 드라마, 무용 등 프로젝트에 맞춰 음악 작업을 해왔기 때문에 순수하게 음악만을 위한 작업을 하는 게 부담스러웠다”며 이같이 말했다.
츠베덴 서울시향 음악감독이 2023년 정재일에게 제안해 시작됐다. 간담회에 함께한 츠베덴 감독은 “‘오징어게임’ 음악을 처음 들었을 때 그와 작업하고 싶었다. 클래식 음악도 가능한 작곡가라고 생각했다”고 말했다. 그러면서 “이번 작업은 정재일이 자신의 능력을 시험하는 기회였고, 우리 시대에 위안을 줄 수 있는 강렬한 곡이 완성됐다”며 만족감을 표했다.
‘인페르노’는 이탈리아어로 ‘지옥’이란 뜻이다. 정재일은 이탈리아 작가 이탈로 칼비노의 소설 ‘보이지 않는 도시들’에서 영감을 받아 인간 스스로 만들어가는 지옥의 풍경을 음악으로 형상화했다. 그는 “평소 작업 시간을 버티며 이것저것 실험하며 쓴다. 그래서 곡을 쓰는 동안 지옥 같은 절망의 날들을 보내기도 했다”고 털어놨다.
15분 길이의 ‘인페르노’는 4개의 장으로 구성됐다. 정재일은 마지막 장에 소설 속 문장을 내레이션으로 넣으려다 관객과 연주자, 마에스트로의 상상력을 제한하는 것 같아 뺐다고 밝혔다. 그는 “마에스트로와 서울시향의 색깔이 드러나는 연주가 되길 바란다”며 “관객도 각자의 느낌을 갖고 돌아가면 된다”고 말했다.
서울시향은 다음 달 27일 뉴욕 카네기홀을 시작으로 미국 투어 무대에서도 이 곡을 연주할 예정이다.
