카톡 프로필은 인스타처럼… 채팅창선 챗GPT 바로 쓴다

SNS·AI 결합… 15년 만에 대변신

일상 피드 올리는 친구탭 등 적용

숏폼 추가… 챗GPT 내달부터 탑재

자체 AI 카나나도 업데이트 예고



지금의 카카오그룹을 만든 ‘국민 메신저’ 카카오톡이 출시 15년을 맞아 대변신을 예고했다. 다음달부터 프로필 화면은 인스타그램처럼 개편되고 대화창 상단에는 챗GPT 항목이 별도로 생겨 카카오톡 이용 중 빠르게 챗GPT를 사용할 수 있다. 여기에 자체 개발한 대화형 인공지능(AI) ‘카나나’를 대폭 업그레이드해 적용, 목적형 메신저에서 탐색형 서비스로 진화한다는 계획이다.



카카오는 23일 경기도 용인 카카오 AI캠퍼스에서 개발자 컨퍼런스 ‘이프 카카오 25’를 개최했다. 정신아 카카오 대표와 홍민택 개인정보보호최고책임자(CPO)가 직접 나서 카카오의 대대적 변화를 설명했다. 정 대표는 “이 정도 규모 변화는 카카오톡 역사상 처음 있는 일”이라고 말했다.





핵심은 카카오톡과 소셜미디어(SNS)·AI의 결합이다. 이번 달부터 카카오톡을 실행하면 가장 먼저 보이는 ‘친구탭’에는 피드형 UI가 적용된다. 친구들의 프로필 변경 내역과 발행 콘텐츠를 타임라인으로 보여주는 방식이다. 프로필에는 사진뿐 아니라 다양한 게시글도 올릴 수 있다.



이와 함께 카카오톡에 ‘지금탭’을 설치해 숏폼 콘텐츠를 즐길 수 있게 했다. ‘오픈채팅 커뮤니티’에는 실시간으로 화제가 되는 주제 관련 대화를 피드로 구성한다. 현재 카카오톡의 핵심 기능이 메신저라면, 향후 페이스북이나 인스타그램 같은 대중 소통 역할도 하겠다는 뜻으로 읽힌다.



전략적 협업 관계를 맺고 있는 오픈AI의 생성형 AI 챗GPT도 탑재된다. 다음 달부터는 대화창 상단의 챗GPT 버튼을 눌러 채팅 중에도 텍스트 처리, 이미지 생성 등 기능을 활용할 수 있다. 챗GPT를 통한 카카오맵, 선물하기, 멜론 등 서비스와 연계되는 ‘카카오 에이전트’도 함께 제공된다.



카카오가 지난해 선보인 자체 AI 플랫폼 ‘카나나’를 온다바이스에 장착하는 업데이트도 예고됐다. 카나나는 대화 요약, 장소 추천, 계획서 작성 등 다양한 기능을 갖췄지만 아직 흥행에는 실패했다는 평가를 받고 있다. 카카오는 카나나의 활용성을 높이기 위해 한국어 이해도를 높이고 자동실행 기능을 도입했다. 새로 업데이트된 카나나는 오가는 대화의 맥락을 이해해 사용자에게 자동으로 다음 동작을 추천하는 수준까지 올라섰다. 부모님 생일 모임 관련 대화를 나눌 경우 카나나가 이를 감지해 ‘선물하기’ 기능에서 어떤 선물을 고를지 먼저 추천하는 식이다. 카나나를 통해 보이스톡에 통화 녹음 및 요약하는 기능도 추가된다.



카카오는 이용자 개인정보 보호를 위한 조치도 대폭 강화됐다고 설명했다. 정 대표는 “보이스톡은 요약만 생성한 뒤 내용을 바로 삭제하고 안 읽은 대화도 지체 없이 삭제한다”며 “카카오톡 데이터는 챗GPT에 학습되지 않고 서버에 저장되지 않는다”고 강조했다.



다만 카카오톡 개편을 발표한 이날 카카오 주가는 전 거래일 대비 4.67%(3100원) 하락한 6만3300원에 마감했다. 정 대표는 “이용자 목소리에 귀 기울이며 시대 변화에 대응해 나가겠다”고 말했다.



용인=김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



