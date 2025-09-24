삼성전자 “냉장고 사면 맞춤 가구장도 설치해드려요”
가전 가구장 리폼서비스 개시
식기세척기·전자레인지 등 대상
삼성전자가 냉장고나 식기세척기 등 맞춤 가구장이 필요한 가전 구매 고객을 대상으로 ‘가전 가구장 리폼 서비스’를 시작한다고 23일 밝혔다.
가전 가구장 리폼 서비스는 삼성 로지텍의 공식 가구 리폼 전문 협력회사가 고객이 구매한 가전에 맞춰 기존 가구장 철거부터 시공, 제품 설치, 사후관리까지 맞춤형으로 제공하는 프로그램이다. 대상 품목은 냉장고 식기세척기 전자레인지 오븐이며 앞으로 세탁건조기와 로봇청소기 등으로 확대할 예정이다.
리폼 서비스는 전담 설치팀이 평균 7일 이내에 시공하고 1년간 사후 서비스(AS) 보증을 제공한다. 상부장 처짐 현상에 대해서는 최대 5년간 무상 AS를 지원한다. 사전 실측과 상담은 무료로 제공되며, 전체 시공은 추가 비용이 없는 표준 단가제로 운영된다.
설치 고객은 취향과 공간 활용에 맞는 다양한 옵션을 선택할 수 있다. 가전제품만 단독으로 설치할 수 있는 ‘기본형’, 수납장을 추가한 ‘수납형’, 조화로운 인테리어를 위한 ‘홈바형’ 옵션이 있으며, 시공되는 가구장은 친환경 EO등급의 자재를 사용한다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
